VIDEO. "Izgāju ārā, lai no smiekliem neapčurātos!" Sanda Dejas publisko Anatolija Kreipāna "negadījumu"
Darbs radio pilnīgi noteikti nav garlaicīgs. Šodien to pierādīja arī Sanda Deju, kura radio SWH studijā kādam kolēģim, kurš to iemūžinājis video, pastāsta, ka šorīt sporta komentētājs un žurnālists Anatolijs Kreipāns netīšām pārteicies, iepazīstinot ar sevi klausītājus.
“Labdien piektdienā, ar ziņām studijā Anatolijs Kreipāls!” Dejus smej.
@radioswh “Lai visiem šodien viegls kreipāls” 🤣🤣🤣 @Sanda Dejus ♬ Funny video "Carmen Prelude" Arranging weakness(836530) – yo suzuki(akisai)