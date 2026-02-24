Vladimirs Putins
“Es jums atklāšu lielu noslēpumu” – ukraiņu žurnālists Portņikovs nāk klajā ar skaļu paziņojumu par Putina plāniem 0

9:54, 24. februāris 2026
Viedokļi

Publicists Vitālijs Portņikovs atklāj, ka Krievijas diktators jau iepriekš bija pieņēmis lēmumu sagrābt visu Ukrainu un šo nodomu līdz šim nav mainījis, ziņo “Dialog”.

“Ļoti maz cilvēku zināja, ka Putins bija pieņēmis galīgo lēmumu. Mēs par to uzzinājām 7–10 dienas pirms plašā uzbrukuma. Līdz tam šī informācija nebija pieejama. 7–10 dienu laikā tā kļuva zināma specdienestu pārstāvjiem, bet tādi cilvēki kā Lavrovs un Peskovs par to uzzināja tikai 2022. gada 23. februārī,” sacīja Vitālijs Portņikovs. Par to viņš stāstīja YouTube kanāla “And Graham Struck” ēterā.

Politologs detalizēti izklāstīja, kādus plānus Kremļa vadītājs bija izstrādājis attiecībā uz Ukrainu: “Putins bija aizkaitināts, ka Nariškins izpauda pašu plānu — okupācijas un aneksijas plānu, nevis tikai okupācijas un neatkarības atzīšanas scenāriju. Kāds bija plāns? Tas bija šāds: okupācija, marionešu valdības izveide Kijivā, tūlītēja Doneckas un Luhanskas apgabalu aneksija, pseido-referendumu rīkošana Ukrainas austrumu un dienvidu reģionos un to turpmāka aneksija pēc Doneckas un Luhanskas apgabalu pievienošanas.”

“Doneckas un Luhanskas apgabali bija jāanektē tuvāko nedēļu laikā pēc plašā uzbrukuma sākuma, bet Kijivā bija jāpaliek marionešu valdībai Janukoviča vadībā, kuram vēlāk bija jānodod vara Medvedčukam. Medvedčuks būtu ievēlēts par Augstākās Radas priekšsēdētāju, kļūtu par prezidenta pienākumu izpildītāju un pēc tam tiktu ievēlēts par prezidentu. Tāds bija Putina plāns,” piebilda Portņikovs.

“Pēc tam kopā ar Medvedčuku tiktu lemts, vai saglabāt šo valsti kā Baltkrievijas un Krievijas savienoto valsti vai arī pēc Ukrainas austrumu un dienvidu daļas aneksijas pievienot arī Baltkrieviju un Ukrainu. Tāds bija plāns. Starp citu, vēlos jums atklāt lielu noslēpumu: plāns nav mainījies,” brīdināja žurnālists.

