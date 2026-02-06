TESTS. Punkts, izsaukuma zīme vai jautājuma zīme? Ja nevari iegūt vismaz 9 punktus, tev jāatgriežas skolas solā 0
Punkts, izsaukuma zīme vai jautājuma zīme? Izklausās gana vienkārši, vai ne? Taču dažreiz pieturzīme, kas liekama teikuma beigās, atkarīga no viena vārda, citreiz — no intonācijas vai slēptas ironijas.
Šajā testā tev būs jāizlemj, kura pieturzīme iederas katra teikuma beigās. Daži jautājumi būs pavisam viegli, bet citi liks apšaubīt visu, ko zini par latviešu valodu.
Vai tas ir slikti, ja man gribas apskatīt pasauli
