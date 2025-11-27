Publicitātes foto

Meteoroloģiskā ziema ir sākusies – kas sagaida aiz loga? Laika prognoze turpmākajām dienām 3

LETA
16:58, 27. novembris 2025
Ziņas Dabā

Latvijas austrumos šonedēļ ir iestājusies meteoroloģiskā ziema, bet jau nākamnedēļ kļūs siltāks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Šobrīd meteoroloģiskā ziema, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra piecas dienas pēc kārtas ir bijusi zemāka par nulli, ir iestājusies vairākās valsts austrumos esošajās novērojumu stacijās – Alūksnē, Dagdā, Daugavpilī, Rēzeknē un valsts centrālajā daļā Madonā un Zosēnos.

Nedēļas izskaņā valsts teritorijas lielākajā daļā saglabāsies vēss laiks un palaikam gaidāmi nokrišņi, bet nākamās nedēļas sākumā gaidāms sausāks un siltāks laiks.

Nedēļas nogalē sestdiena būs lielākoties mākoņaina, dienā vietām austrumos debesis skaidrosies. Naktī daudzviet gaidāms lietus un slapjš sniegs un arī no rīta valsts teritoriju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona – daudzviet gaidāms lietus, slapjš sniegs un vietām arī atkala.

Minimālā gaisa temperatūra naktī gaidāma 0, +4 grādu robežās, austrumu rajonos tā būs mīnusos, savukārt dienā gaisa temperatūra būs tāda pati kā iepriekšējā dienā. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē tas būs brāzmains, sasniedzot ātrumu 15-18 m/s.

Lai gan svētdien debesis lielākoties klās mākoņi, vietām arī uzspīdēs saule. Naktī vietām gaidāmi nokrišņi – lietus, slapjš sniegs un lokāli arī atkala, bet diena gaidāma bez ievērojamiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš.

Naktī termometra stabiņš noslīdēs līdz -1, +3 grādu atzīmei, bet Kurzemes piekrastē būs siltāk – tur +3, +6 grādi. Dienā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma tādās pašās robežās kā piektdien un sestdien.

Nākamās nedēļas sākumā, pastiprinoties anticiklona ietekmei, laiks kļūs sausāks un siltāks – vien vietām gaidāmi nelieli nokrišņi, un gaisa temperatūra būs pārsvarā plusos, tikai diennakts tumšajās stundās termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz -1 grādam.

