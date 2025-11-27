“Man bija jāizvēlas…” Labklājības ministrs bijis izvēles priekšā, kādām ģimenēm palielināt valsts atbalstu. Vai viņš izdarīja pareizo izvēli? 0

Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidro, ka bijis izvēles priekšā, kam piešķirt lielākus pabalstus, bet plānotais dubultojums vienam bērnam nav iespējams budžeta ierobežojumu dēļ, un valsts prioritāte šobrīd ir drošība.

TV24
Uzulnieks atklāj, ka mazāki pabalsti ģimenēm ar bērniem nebūs. Viņš vēlējās no 25 uz 50 eiro palielināt arī pabalstu, ja ģimenē ir viens bērns. Tomēr tas neizdevās, jo šī iecere ir ļoti naudietilpīga — 50 miljoni eiro.

“Man bija jāizvēlas — ģimenes valsts pabalsts vai bērnu kopšanas pabalsts, kas būtu lielāks ieguvums visām ģimenēm,” atklāj ministrs.

Viņš atbalsta arī visus opozīcijas priekšlikumus par atbalstu ģimenēm ar bērniem, bet budžeta situācijas dēļ, kur pirmajā vietā ir drošība, Uzulnieks uzskata, ka atbalsts ģimenēm ar bērniem ir pietiekoši liels.

Jau ziņots, ka nākamgad bērna piedzimšanas pabalstu cels līdz 600 eiro jeb par 178,83 eiro, bet bērna kopšanas pabalstu jaunajiem vecākiem – līdz 298 eiro jeb par 127 eiro, vienlaikus saglabājot vecāku pabalstu 75% apmērā strādājošiem pabalsta saņēmējiem

