Mogo/RSU papildlaikā uzvar Zemgale/LBTU un izcīna ceturto Latvijas čempionu titulu

Mogo/RSU papildlaikā uzvar Zemgale/LBTU un izcīna ceturto Latvijas čempionu titulu Ieteikt







Mogo/RSU piektdien Optibet hokeja līgas finālsērijas piektajā spēlē savā Mogo hallē ar 3:2 papildlaikā uzvarēja Jelgavas Zemgale/LBTU, sērijā bija pārāki ar 4-1 un izcīnīja OHL un ceturto Latvijas čempionu titulu. Mogo/RSU labā vārtus guva Ernests Krūms, Gints Meija un Rūdolfs Maslovskis.

Reklāma Reklāma

Arī finālsērijas piektajā spēlē Mogo/RSU vārtus sargāja Nils Mauriņš, Zemgale/LBTU – Aksels Ozols. Jau trešajā minūtē laba izdevība vārtu priekšā bija Gintam Meijam, bet mājnieku kapteiņa metienu ar nūjas neērto pusi atvairīja Ozols. Pēc neveiksmīgas spēlētāju maiņas Mogo/RSU hokejisti nopelnīja noraidījumu par skaitliskā sastāva pārkāpumu. Bīstamāko epizodi nākamajās divās minūtēs izveidoja mājnieki – Kristaps Jākobsons aizskrēja uz jelgavnieku vārtiem, tomēr duelī ar vārtsargu pārāks bija Ozols. Turpinājumā tiesneši saskatīja vēl divus noteikumu pārkāpumus Mogo/RSU hokejistiem. Jelgavniekiem spēcīgus metienus izpildīja Renarts Alksnis un Mārtiņš Karsums. Pirmajā gadījumā ripa nonāca Mauriņa cimdā un otrajā metiens tika bloķēts.

Pēc trešā noraidījuma Mogo/RSU hokejisti mazākumā bija arī otrās trešdaļas pirmās 40 sekundes, kuras nospēlēja ļoti droši, nedodot pretiniekiem iespēju izveidot neko bīstamu. Jau vienādos sastāvos no labā iemetiena apļa meta viesu uzbrucējs Gustavs Millers, ripu tverot Mauriņam. Mājnieku vārtsargs ķēra ripu arī pēc Kristapa Roķa metiena, bet otrā laukuma pusē Ozols ar plecu atvairīja ripu pēc bīstama Elvisa Želubovska metiena. Mogo/RSU vadībā izvirzījas 33. minūtē. Ernests Krūms no labās apmales meta vārtu virzienā, ripa trāpīja viesu aizsargam Mārtiņam Vītolam un ielidoja vārtos – 1:0. Labākā izdevība izlīdzināt rezultātu bija Roķim. Pēc jelgavnieku uzbrucēja metiena nu tuvas distances Krūms paguva pielikt nūju, ripai lidojot pāri vārtiem.

Trešā perioda sestajā minūtē par Rūdolfa Maslovska grūdienu uz apmales uz noraidīto soliņu devās Oskars Briedis, vairākumā mājniekiem gūstot otros vārtus. Meija labajā malā saņēma ripu no Krišjāņa Rēdliha un no šaura leņķa trāpīja tālajā stūrī. 51. minūtē labu un spēcīgu metienu izpildīja Kristaps Jākobsons, Ozolam ripu atvairot. Kavējot Dāniela Andersona raušanos uz vārtiem, noraidījumu nopelnīja mājnieku aizsargs Ingus Ločmelis. Jelgavniekiem vajadzēja 46 sekundes, lai samazinātu rezultāta starpību. Pēc Millera piespēles Kevins Strādnieks no kreisā apļa precīzi trāpīja tuvajā augšējā vārtu stūrī. Zemgale/LBTU jau 58. minūtē Ozola vietā sūtīja sesto laukuma spēlētāju, Meijam pavisam nedaudz pietrūstot, lai viesu vārtos iemestu trešo ripu – to ar roku atvairīja aizsargs Lēvi Sorvali. Un 17 sekundes līdz pamatlaika beigām rikošets jelgavniekiem ļāva panākt neizšķirtu. Pēc vēl viena Strādnieka metiena no kreisā apļa ripa trāpīja pa Reiņa Lejnieka kāju un ielidoja vārtos.

Papildlaikā Mauriņš atvairīja ripu pēc Antona Trastašenkova metiena, Milleram kārtīgu metienu neļāva izpildīt Gustavs Bergs. Želubovskim mazliet pietrūka, lai uz vārtu priekšu piespēlētu Gatim Spruktam. Tuvojoties papildlaika izskaņai viesu uzbrucējs Gatis Gricinskis tika pie ripas vārtu priekšā, bet pārspēt Mauriņu viņam neizdevās. Un jau pēc brīža ripa ielidoja otros vārtos. Pēc tāla Berga metiena Maslovskis mainīja ripas lidojumu, gūstot čempionu titula vērtos vārtus – uzvara piektajā spēlē 3:2 un visā sērijā 4-1.

Par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts vārtsargs Nils Mauriņš.

Māris Martinsons, Mogo/RSU prezidents: “Protams, man ir liels prieks par ceturtā čempionu titula izcīnīšanu. Treneri un hokejisti bija ļoti labi sagatavojušies finālsērijai. Spēlēs starp divām spēkos līdzīgām komandām mēs izšķirošajos brīžos bijām nedaudz izturīgāki, ātrāki un precīzāki. Otro gadu pēc kārtas mūs līdz titulam aizveda astoņpadsmit gadus vecs vārtsargs — šoreiz tas bija Nils Mauriņš, kurš arī tika atzīts par sērijas vērtīgāko spēlētāju. Noteikti vēlos uzteikt mūsu pieredzējušos hokejistus — Gintu Meiju, Krišjāni Rēdlihu un Kristapu Sotnieku, kuri ne tikai paši demonstrēja lielisku sniegumu laukumā, bet arī palīdzēja augt un attīstīties mūsu jaunajiem spēlētājiem. Man ir liels gandarījums par Mogo/RSU komandu, un es ticu, ka arī paši hokejisti izbaudīs čempionu titula izcīnīšanas sajūtas”.

2015. un 2019. gadā Mogo/RSU finālsērijā ar vienādu rezultātu 4-2 uzvarēja HK Kurbads hokejistus, pagājušajā gadā ar 4-1 pārspēja Zemgale/LBTU.