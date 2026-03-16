"Mums jāiet uz priekšu ar jaunām idejām, nevis tikai jālamā valdība," Siliņa aicina latviešus
Latvijas valdība neplāno atbalstīt idejas par biznesa attiecību atjaunošanu ar Krieviju, jo valsts drošība ir svarīgāka par ekonomisko ieguvumu. To TV24 raidījumā “Nedeļa.Post Scriptum” uzsver Ministru prezidente Evika Siliņa, komentējot politisko partiju nostāju un diskusijas par iespējamo sadarbības atjaunošanu nākotnē.
Premjere norāda, ka politiskajā vidē ir spēki, kas varētu mēģināt mainīt savu retoriku, tomēr sabiedrībai jābūt uzmanīgai. “Ir partijas, kas mēģinās sevi nokrāsot kā hameleonu izdevīgākā krāsā. Tāpēc sabiedrībai jābūt ļoti uzmanīgai un jāskatās, kuras partijas patiešām domā valstiski,” saka Siliņa.
Viņasprāt, Latvijai jāapzinās arī ģeopolitiskā realitāte. “Krievija un Baltkrievija paliks mūsu kaimiņos, bet mūsu uzņēmumi tur šobrīd nav droši,” uzsver premjere. Tādēļ valdība negrasās aicināt uzņēmējus atjaunot sadarbību ar Krieviju tikai ekonomiska ieguvuma dēļ.
“Drošība ir kaut kas, ko mēs nedrīkstam pārdot. Mēs nedrīkstam riskēt ar mūsu cilvēku drošību vieglas naudas dēļ,” norāda Siliņa, piebilstot, ka ar partijām, kuras atbalstītu šādu kursu, viņa nevēlētos strādāt.
Premjere uzsver, ka Latvijai šobrīd jāturpina attīstīties un izmantot savas priekšrocības, īpaši tehnoloģiju un digitalizācijas jomā. “Mūsu sabiedrība ir ļoti spējīga pielāgoties mainīgiem apstākļiem. Mūsu cilvēki ir noturīgi un stipri,” saka Siliņa.
Viņa arī norāda, ka Latvijai ir iespēja būt starp līderiem jaunajās tehnoloģijās. “Mēs varam būt ātrāki, digitālāki un advancētāki. Arī mākslīgā intelekta jomā mums būs interesanta programma,” atklāj valdības vadītāja.
Siliņa uzskata, ka Latvijai jāvirzās uz priekšu, koncentrējoties uz izglītību, inovācijām un ekonomikas attīstību, nevis skatoties atpakaļ uz sadarbību ar Krieviju.
“Es mīlu savu valsti un turpināšu strādāt tik ilgi, cik varēšu. Mums jāiet uz priekšu ar jaunām idejām, nevis tikai jālamā valdība,” uzsver Ministru prezidente.