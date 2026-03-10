“Mums visiem ir jābūt gataviem!” Siliņa atklāj NATO reālo iesaisti Tuvo Austrumu konfliktā 0

Cik reāla ir NATO iesaiste Tuvo Austrumu konfliktā? TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” atbild Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

Viņa atklāj, ka primārās konsultācijas par šo jau notiek, bet 4. panta konsultāciju līmenis sasniegts vēl neesot. “Protams, NATO ir klātesošs. ASV ir NATO, mēs esam NATO. Mums visiem primāri ir jābūt gatavībā aizsargāt mūsu iedzīvotājus,” teic premjere.

Viņa pauž, ka valdību var kritizēt, ka tā it kā neko nedarot, tomēr ir panākts, ka NATO aizsargā mūsu kritisko infrastruktūru gan Baltijas jūrā, gan uz sauszemes robežas.

Sīkāku E. Siliņas teikto skaties video!

