TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” raidījuma vadītāja Anita Daukšte Minstru prezidentei Evikai Siliņai norādīja, ka radies iespaids, ka Siliņas valdības laikā ar “Rail Baltica” ir notikusi lielākā katastrofa, kāda vien var notikt.

Atbildot uz Daukštes piezīmi, Siliņa norāda: “Ha! Smieklīgi gan tas ir! Mēs izvilkām ārā visu to, kas tur nebija darīts 10 gadus. 10 gadus, manuprāt, tas projekts nav ticis normāli vadīts. Mēs izcēlām ārā to, cik tas projekts maksā, kā viņš ir vadīts, kas vispār tur notiek. Šobrīd tur visi kā žurkas bēg no tā kuģa.”

Ministru prezidente skaidro, ka Saeimas deputāts (Apvienotais saraksts) Andris Kulbergs sociālajos tīklos raksta, ka Siliņa nevada “Rail Baltica” projektu, taču tā nav taisnība.

Viņa skaidro, ka viņa nevar pārzīmēt miljoniem vērtu projektu, kas ir radies pirms Siliņas valdības. Siliņa norāda, ka ir jāpārzīmē projekti, ir jānovienkāršo “Rail Baltic” trase, bet tā ir jāuzbūvē. “Tās ekstras, kas tur ir saliktas iekšā, ir jānoņem nost,” atzīst Siliņa.

Plašāk skaties pievienotajā video!

