"Mums nav izdevies atrast otru cilvēku" – Krasta apsardze pārtrauc pazudušā ūdens motociklista meklēšanu







Kā vēstīts, sestdien tika saņemta informācija no Igaunijas Apvienotā jūras un gaisa meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra par jūrā pazudušiem diviem cilvēkiem, kuri ar ūdens motocikliem bija ceļā no Kaltenes uz Roņu salu, iepriekš informēja Latvijas Jūras spēku sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Kalniņa. Vienu no viņiem izdevies atrast, toties otra meklēšana pārtraukta, ziņots TV3 rīta raidījumā “9oo sekundes”.

Grupa ar ūdens motocikliem bija ceļā no Latvijas uz Roņu salu. Taču, kad sākusies vētra, viņi griezušies atpakaļ un konstatējuši, ka divi vīrieši pazuduši.

Igaunijas un Latvijas jūras spēki jau kopš sestdienas līdz pat šīs dienas rītam turpinājuši pazudušā cilvēku meklēšanu. Vienu cilvēku izdevies atrast – viņam bija izdevies aizpeldēt līdz Igaunijas krastam. Krists Kristlībs, NBS Krasta apsardzes dienesta priekšnieks, raidījumam norādījis: “Mums nav izdevies atrast otru cilvēku. Igaunijas jūras meklēšanas un glābšanas dienests pl.3 nolēma pārtraukt meklēšanu, jo pēc aprēķiniem ir ļoti maza iespēja, ka cilvēks šādā ūdens temperatūrā var izdzīvot tik ilgu laiku.”

Motociklus izdevās atrast ātri, norāda Krasta apsardzes priekšnieks: “Cilvēki tomēr nolēma pamest motociklus un pašu spēkiem tikt krastā. Motociklus ūdenī ir viegli atrast, tomēr cilvēkus ne.” Viņš atgādina, ka šādos gadījumos visiem spēkiem jāmēģina noturēties pie peldlīdzekļa.

Pazudušais ir 1986.gadā dzimušais Sergejs Tvaurs. Viņš bija ģērbies tumšas un sarkanas krāsas ūdens drošības vestē, tumšā apģērbā visā augumā, tumšos apavos, tumšas un baltas krāsas ķiverē.