“Rāmavas” organizatori sola izstādes apmeklētājiem iespēju arī pašiem izmēģināt vairākus traktorus, kā arī to vadības funkcijas kustībā uz lauka. Foto: Tanger/SHUTTERSTOCK

Nākamnedēļ uz Rāmavu! Lauksaimniecības izstādē akcents uz mūsdienīgu tehniku Ieteikt







Anita Pirktiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

30. starptautiskajā lauksaimniecības biznesa izstādē “Pavasaris 2022”, kas šogad notiks no 12. līdz 14. maijam, apmeklētāji varēs iepazīties ar teju 250 dažādu firmu, organizāciju, kā arī individuālo uzņēmēju aktuālo piedāvājumu lauka un meža darbiem. Tostarp – būs iespēja satikt ražotāju pārstāvjus no ­Lietuvas, Igaunijas, ­Somijas, Dānijas, Nīderlandes un citām valstīm.

Tieši pirms 30 gadiem – 1992. gada pavasarī – izstāžu kompleksā “Rāmava” notika pirmā SIA “A.M.L.” rīkotā lauksaimniecības izstāde. 30 gadu laikā kopumā noorganizētas 70 izstādes, kuras apmeklējis vairāk nekā pusmiljons interesentu.

Sagaida drošu laiku

Šogad pavasara izstāde “Rāmavā” notiek pēc divu gadu pārtraukuma un neierasti vēlu – maija vidū.

Gusts Lūsis, SIA “A.M.L.” valdes loceklis, uzsver, ka aizvadītie divi gadi bijuši liels izaicinājums visiem uzņēmējiem, tostarp biznesa centram “Rāmava”. “Plānojot pavasara izstādi, jau no pagājušā gada rudens sekojām līdzi kovidpandēmijas attīstībai un ar to saistītajām drošības prasībām. Diemžēl prognozes nesolīja epidemioloģiski drošu pavasari, tika prognozēts, ka tikai aprīlī saslimstības līkne varētu sākt kristies. Drošības un dažādu izmaiņu risku dēļ pieņēmām lēmumu izstādi organizēt maijā,” teic G. Lūsis.

Pavasara izstādē parasti savu produkciju plaši piedāvāja sēklu, stādu un minerālmēslojuma tirgotāji. “Maijā daļa šā piedāvājuma vairs nav tik aktuāla, tādējādi šis sortiments izstādē ir mazāk pārstāvēts, kamēr, piemēram, lauksaimniecības tehnika ir plaši pārstāvēta. Maijā āra apstākļi ir arī vairāk piemēroti, lai varētu veikt tehnikas demonstrējumus. Izstādes apmeklētāji arī paši var izmēģināt vairākus traktorus, to vadības funkcijas kustībā uz lauka. Notiks arī zāģeru, namdaru un arboristu paraugdemonstrējumi, šķirnes trušu un liellopu miniizstādes. Vairāk ir dalībnieku, kas piedāvā dažādus ar energoefektivitāti un alternatīvajiem energoresursiem saistītus produktus un risinājumus, tostarp saules paneļus, kas šobrīd ir īpaši aktuāli,” atklāj Laura Lūse, Izstāžu daļas vadītāja.

Pret Krieviju un Baltkrieviju vērstās sankcijas saistībā ar karu Ukrainā ieviesušas arī izmaiņas jau ierastajā izstādes ekspozīcijā. Šopavasar “Rāmavā” vairs nav redzami vairāki tehnikas un mēslojuma zīmoli, taču attiecīgās firmas pārstāvētas ar citu zīmolu un servisa piedāvājumu.

Plašs klātienes diskusiju forums

Iniciatīva plašāka diskusiju un prezentāciju foruma rīkošanai ierasto semināru vietā izstādes organizētājiem radās jau pagājušā gada pavasarī. Tiesa, tad šis forums drošības apsvērumu dēļ risinājās attālināti. Šoreiz šī izglītojošā un pieredzes apmaiņas programma notiek jaunā formātā – forumam atvēlēta lielāka telpa izstāžu zālē visiem un trīs dienu garumā to ir iespēja apmeklēt interesentiem.

Lauksaimniecības forumā tiks pārrunātas aktuālas tēmas bioloģiskajiem lauksaimniekiem, lopkopjiem, sēklaudzētājiem, aitkopjiem, biškopjiem, augļkopjiem – šī sadaļa organizēta, sadarbojoties ar nozaru asociācijām. Tāpat vairāk varēs uzzināt par aktuālajām izmaiņām atbalsta maksājumos no 2023. gada (pamatatbalsts, ekoshēmas, agrovides pasākumi u. c.) un cita finansējuma saņemšanas iespējām, par ko stāstīs Zemkopības ministrijas (ZM), Lauku atbalsta dienesta (LAD) un kredīt­iestāžu pārstāvji. Savukārt no lauksaimnieku nevalstisko organizāciju puses tiks rīkotas aktuālas diskusijas un prezentācijas par nozares izaicinājumiem un iespējām jaunajos ģeopolitiskajos apstākļos.

Izglītos mūsdienīgi

Ar izglītības un tālākizglītības iespējām izstādē iepazīstinās Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ogres tehnikums, Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Bulduru dārzkopības vidusskola, Malnavas koledža.

“Viens no izstādes uzdevumiem ir potenciālajiem jaunajiem lauksaimniekiem parādīt, ka mūsdienu lauksaimniecība ir moderna, mehanizēta, aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām, kas darbu tīrumā, fermā vai dārzā padara gan precīzāku, gan ātrāku, gan tīrāku. Un, lai prasmīgi un efektīvi ekspluatētu modernās mašīnas un to aprīkojumu, nepieciešamas padziļinātas un specifiskas zināšanas,” uzsver G. Lūsis, piebilstot, ka jaunu zināšanu gūšana nepieciešama arī pieredzējušiem lauksaimniekiem, lai varētu iet kopsolī ar tehnoloģiju attīstību.

Jaunums ir arī ZM un tās pārziņā esošo iestāžu kopstends, kurā iespējams saņemt nozares ekspertu konsultācijas.