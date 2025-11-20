Mūsu iekšējā robeža tiek postīta! Valsts robežsardze brīdina par bīstamu tendenci 0
Valsts robežsardze aicina iedzīvotājus atturēties no valsts iekšējās robežas joslas izmantošanas braukšanai ar bezceļu un citiem mehāniskajiem
transportlīdzekļiem, lai saglabātu valsts robežas integritāti un nodrošinātu atbilstošus apstākļus robežsardzes funkciju izpildei.
Pēdējā laikā novērots, ka iekšējās robežas josla arvien biežāk tiek izmantota izbraucieniem ar kvadricikliem un citiem bezceļu transportlīdzekļiem. Lai gan Valsts robežas likums paredz, ka iekšējā robeža var tikt šķērsota jebkurā vietā un pārvietošanās pa iekšējās robežas joslu (stigu) nav aizliegta, ir būtiski ievērot šīs teritorijas uzturēšanas un aizsardzības prasības.
Iekšējās robežas josla ir veidota tā, lai nodrošinātu tās atbilstību starptautiskajām prasībām un ļautu Valsts robežsardzes amatpersonām brīvi pārvietoties kājām visā robežas garumā. Šī infrastruktūra nav paredzēta mehānisko transportlīdzekļu kustībai, un intensīva braukšana var radīt būtiskus bojājumus – gan pašai stigai, gan robežgrāvjiem un citiem valsts robežas iezīmes elementiem.
Atgādinām, ka valsts robežas elementu bojāšana, iznīcināšana, pārveidošana vai pārvietošana ir stingri aizliegta. Saskaņā ar Valsts
robežas likuma 37. pantu par valsts sauszemes robežas iezīmes elementu bojāšanu iespējams piemērot naudas sodu līdz 200 naudas soda vienībām.
Valsts robežsardze aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un, nepārvietojoties pa valsts iekšējās robežas joslu ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, cienīt tās uzturēšanas kārtību un robežsargu darbu, kas nodrošina Latvijas valsts drošību.