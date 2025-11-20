Valsts robežsardze

Mūsu iekšējā robeža tiek postīta! Valsts robežsardze brīdina par bīstamu tendenci 0

LA.LV
12:23, 20. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Valsts robežsardze aicina iedzīvotājus atturēties no valsts iekšējās robežas joslas izmantošanas braukšanai ar bezceļu un citiem mehāniskajiem
transportlīdzekļiem, lai saglabātu valsts robežas integritāti un nodrošinātu atbilstošus apstākļus robežsardzes funkciju izpildei.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Mazgājamies un sapošamies kā uz miršanu!” Latviešu astrologs skaidro, ko darīt Nāves Mēness dienās – šodien un rīt
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Tādu “atsaldeņu” Latvijā ir daudz!” Elmāram gandrīz uzbrauc virsū traks vai akls šoferis 41
Krievu opozicionārs: karš NATO valstīs ir neizbēgams – Putins, visticamāk, sāks ar Daugavpili vai Narvu
Lasīt citas ziņas

Pēdējā laikā novērots, ka iekšējās robežas josla arvien biežāk tiek izmantota izbraucieniem ar kvadricikliem un citiem bezceļu transportlīdzekļiem. Lai gan Valsts robežas likums paredz, ka iekšējā robeža var tikt šķērsota jebkurā vietā un pārvietošanās pa iekšējās robežas joslu (stigu) nav aizliegta, ir būtiski ievērot šīs teritorijas uzturēšanas un aizsardzības prasības.

Iekšējās robežas josla ir veidota tā, lai nodrošinātu tās atbilstību starptautiskajām prasībām un ļautu Valsts robežsardzes amatpersonām brīvi pārvietoties kājām visā robežas garumā. Šī infrastruktūra nav paredzēta mehānisko transportlīdzekļu kustībai, un intensīva braukšana var radīt būtiskus bojājumus – gan pašai stigai, gan robežgrāvjiem un citiem valsts robežas iezīmes elementiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tas bija gaidāms! Eiropa reaģē uz ASV miera plānu karam Ukrainā
Ģimene atklāj, kad notiks atvadīšanās no pasaules apceļotāja Kārļa Bardeļa! Cilvēkus lūdz ievērot kādu īpašu lūgumu…
“Kārums” arbūza sieriņš turpina palīdzēt bērniem un dzīvniekiem: ziedoti vēl 5245 eiro

Atgādinām, ka valsts robežas elementu bojāšana, iznīcināšana, pārveidošana vai pārvietošana ir stingri aizliegta. Saskaņā ar Valsts
robežas likuma 37. pantu par valsts sauszemes robežas iezīmes elementu bojāšanu iespējams piemērot naudas sodu līdz 200 naudas soda vienībām.

Valsts robežsardze aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un, nepārvietojoties pa valsts iekšējās robežas joslu ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, cienīt tās uzturēšanas kārtību un robežsargu darbu, kas nodrošina Latvijas valsts drošību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ceļošanas ābece nepilngadīgo vecākiem! Valsts robežsardze atgādina par pilnvarām ceļotājiem
TV24
Pujāts par masveidā ieceļojošajiem uzbekiem: “Mēs diezgan daudz konstatējam viltotus dokumentus”
Liek lietā dūres un suni! Latgalē aizturēti aziātiskas izcelsmes robežpārkāpēji un mežā bēguļojoši imigranti
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.