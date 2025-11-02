FOTO. Tika, tika, gramatika! Smieklīgas un pārsteidzošas latviešu valodas gramatikas kļūdas, kas fiksētas reklāmās, medijos un sludinājumos 0

16:56, 2. novembris 2025
Stāsti Pieredze

“Facebook” ir kāda uzjautrinoša un izglītojoša domubiedru grupa vienlaikus, tās nosaukums ir “Tika, tika, gramatika”. Grupā ir dažādi cilvēki, kam ir būtiska latviešu valoda, tās pareizs lietojums.

Katru dienu grupas dalībnieki dalās ar interesantām kļūdām, ko pamanījuši veikalos, medijos, sociālajos medijos un citviet. Tas ir veids, kā pievērst uzmanību un mudināt valodu izmantot arvien pareizāk.

Neslēpsim, arī mēs vairākas reizes esam nonākuši šīs grupas redzeslokā, pieļaujot kādas gramatikas kļūdas. Tā var gadīties ikvienam. Svarīgāk ir no kļūdām mācīties un censties tās nestkārtot.

Lūk, galerija ar grupas dalībnieku fiksētajām kļūdām!

Gramatikas kļūdas - ekrānuzņēmumi no "Facebook" grupas "Tika, tika, gramatika"
