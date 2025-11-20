Eiropas Savienības (ES) augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa.
Foto: AFP/SCANPIX

Tas bija gaidāms! Eiropa reaģē uz ASV miera plānu karam Ukrainā

LA.LV
11:43, 20. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Eiropas Savienības (ES) augstākā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa komentējusi ASV “miera plānu” karam Ukrainā, sakot, ka, lai vienošanās darbotos, tai ir nepieciešams gan ukraiņu, gan eiropiešu atbalsts.

Kā ziņo “Newsweek”, atklājot ES ārlietu ministru sanāksmi Briselē, Kallass paziņoja, ka Eiropa vienmēr ir atbalstījusi ilgtermiņa un taisnīgu mieru un atzinīgi vērtē jebkādus centienus to panākt. Tomēr Eiropa šajā visā netika iesaistīta.

“Protams, lai jebkurš plāns izdotos, ir nepieciešama ukraiņu un eiropiešu līdzdalība, tas ir absolūti acīmredzams,” viņa teica.

Kallasa paziņoja, ka, cik viņai zināms, Ukraina un Eiropa nav iesaistītas šī plāna sagatavošanā. Viņa arī sacīja, ka plānu šodien apspriedīs ES ārlietu ministriju vadītāji.

Tāpat viņa uzsvēra, ka šajā karā “ir viens agresors un viens upuris”, un pagaidām nav nekādu pazīmju par Krievijas piekāpšanos.

“Ja Krievija patiešām vēlētos mieru, tā jau pirms kāda laika varēja piekrist beznosacījumu pamieram, bet mēs atkal redzam civiliedzīvotāju bombardēšanu,” viņa piebilda.

