Ģimene atklāj, kad notiks atvadīšanās no pasaules apceļotāja Kārļa Bardeļa! Cilvēkus lūdz ievērot kādu īpašu lūgumu… 0
17.novembris atnāca ar skumjām ziņām – mūžībā tika aizsaukts Kārlis Bardelis. Ģimene informējusi, kad notiks atvadīšanās no Kārļa, aicinot cilvēkus ievērot īpašu lūgumu.
Kārlis mūžībā devās vien 40 gadu vecumā, bet savā dzīvē viņš paspēja izdarīt ļoti lielas lietas. “Sirsnīgs paldies par visu mīlestību un līdzjūtību,” sociālajos tīklos pauda pasaules apceļotāja ģimene.
Visiem, kuri ieradīsies pavadīt Kārli viņa pēdējā ceļojumā, lūgums neģērbties melnā!
“No Kārļa atvadīsimies sestdien, 22.novembrī, plkst.13.00, Rīgas krematorijas lielajā zālē. Lūgums nenest vainagus un štrausus. Dress code: bez visa melnā,” raksta piederīgie.
Kā platformā “Instagram” pavēstīja Kārļa sieva Elizabete – Kārlis devās mūžībā viņas un Kārļa mammas rokās. “Mīļotais Kārlis nomira pirmdienas rītausmā manās un savas mammas rokās. Gada tumšākajā laikā savu māju siltumā vismīļākajiem cilvēkiem klātesot. Ir skumji, bet nav grūti, vieglums zinot, ka Kārļa ciešanas ir beigušās.”