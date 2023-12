Foto: Shutterstock.com

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam (LTAB) nelabvēlīgā Konkurences padomes (KP) lēmuma dēļ nākamgad varētu pieaugt transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) polišu cenas, vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.

Drīzumā gaidāms KP lēmums, kas, pēc raidījumā paustā, ietekmēs ikvienu auto īpašnieku Latvijā. LTAB sodam esot piekritusi. Taču soda nauda samaksāšana tikšot uzlikta uz OCTA polises pircēju pleciem.

KP lēmums saistīts ar apdrošināšanas kompānijas “Balcia Insurance” (“Balcia”), kura iepriekš gribēja kļūt par OCTA pakalpojumu sniedzēju. “Balcia” vērsās LTAB, lūdzot to uzņemt par biedru. Biedrība uzņēmumu uzņēma par biedru un uzdeva līdz noteiktam termiņam samaksāt iestāšanās naudu 137 639 eiro un vienreizējo iemaksu Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fondā 7000 eiro. Tā kā uzņēmums attiecīgos maksājumu neveica, tika pieņemts lēmums to no biedrības izslēgt.

Uzņēmums vērsās tiesā, lūdzot atcelt lēmumu par iestāšanās naudas samaksu un lēmumu par tās izslēgšanu no biedrības, kā arī atlīdzināt zaudējumus. Tiesa tiesvedību daļā, kurā “Balcia” pārsūdzēja lēmumu par iestāšanas naudas samaksu, izbeidza, jo pēc lietas ierosināšanas tiesā Finanšu ministrija (FM) attiecīgo biedrības lēmumu atzina par prettiesisku.

“Balcia” vērsās arī KP, lai tā pasaka, vai šādu barjeru likšana nav OCTA tirgu kropļojoša. KP ir saskatījusi pārkāpumus, kas radījušas negatīvas sekas konkurencei. Un par jauna OCTA tirgus dalībnieka ienākšanas kavēšanu uzraugi piemēros biedrībai naudas sodu, vēsta “Nekā personīga”.

“Nekā personīga” esot kļuvis arī zināms, ka konkurences uzraugu izmeklēšana ir noslēgusies LTAB nelabvēlīgi. LTAB pārkāpumam piekrīt, ir gatava izlīgt un samaksāt soda naudu. Neoficiāli zināms, ka tie būšot gandrīz 400 000 eiro. Soda naudu, kas jānomaksā KP, LTAB iekļāvis nākamā gada budžetā.

“Balcia”, kas patlaban ir viens no LTAB biedriem, šādam plānam nepiekrīt. Kompānija raidījuma uzsver, ka nākamā gada LTAB budžetā ir nepamatoti palielināts biedru naudas maksājums, kā arī apdrošinātājiem tiks paaugstināti obligātie atskaitījumi no katras pārdotās OCTA polises. Tas, pēc “Balcia” domām, nākamgad sadārdzinās OCTA polises cenas.

Taču LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins raidījumam pauda, ka OCTA polisi daudz vairāk ietekmējot daudzi citi aspekti, piemēram, inflācija autoservisu jomā vai darbaspēka jomā, vai medicīnas jomā. Turklāt, ja LTAB būšot jāmaksā kaut kāda izlīguma summa, tad tā ietekme uz OCTA cenām būšot “mikroskopiska vai gandrīz nekāda”, pārliecināts ir Abāšins.

“Balcia” valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus sacīja, ka uzņēmums ir vērsies Finanšu ministrijā (FM), lai pārskatītu LTAB budžeta projektu.

Saeimas Budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs (JV), kurš bija finanšu ministrs, kad “Balcia” sāka tiesāšanos par ienākšanu OCTA tirgū, raidījumā atzīmēja, ka FM nav jāapstiprina LTAB budžets, tomēr ministrijai esot jākontrolē LTAB darbību deleģētā pārvaldes uzdevuma izpilde. Kā Saeimas Budžeta komisijas vadītājs Reirs tagad sola parlamentā izvērtēt, cik pamatoti LTAB veic valsts deleģētu funkciju un vai valstij tā nav jāpārņem pašai.

Proti, Reirs uzsvēra, ka LTAB būtu jāstrādā sabiedrības labā, un tāpēc nebūtu pareizi maksu “par savām kļūdām” uzvelt OCTA pircējiem.

LTAB biedri patlaban ir astoņas apdrošināšanas kompānijas – “Balta”, “Baltijas apdrošināšanas nams”, “BTA Baltic Insurance Company” (BTA), “Compensa Vienna Insurance Group” Latvijas filiāle, “Ergo Insurance” Latvijas filiāle, “Gjensidige” Latvijas filiāle, “If P&C Insurance” Latvijas filiāle un “Swedbank P&C Insurance” Latvijas filiāle.

“Balcia Insurance SE” ir Latvijā dibināta risku apdrošināšanas kompānija ar centrālo biroju Rīgā un filiālēm Lietuvā, Polijā un Vācijā. No 2022.gadu “Balcia” piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus arī Latvijā.

Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiem, netiešā veidā būtiska līdzdalība “Balcia Insurance” kapitālā ir Gintam Dandzbergam, Paulam Dandzbergam un Martam Dandzbergam (katram no 20% līdz 33%).