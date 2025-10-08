Normunds Bergs.
Normunds Bergs.
Foto: Timurs Subhankulovs

Nākamos aizliegsim nažus? Normunds Bergs pauž viedokli, ka nekad nav viens vienīgs grēkāzis 0

LA.LV
13:02, 8. oktobris 2025
Viedokļi

Pēc traģēdijas, kurā bojā gāja divas jaunietes, Rīgas mērs aicināja Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC) izvērtēt iespēju izņemt no aprites uzņēmuma “Ride” skrejriteņus. PTAC pieņēma pagaidu lēmumu, taču uzņēmums to neizpildīja un publiski vērsās pret mēru. Šis izraisījis plašu rezonansi arī sociālajos tīklos. Savas domas paudis arī uzņēmējs Normunds Bergs.

“Vai pareizi saprotu, ka pie nākamā skaļākā likumpārkāpuma, izmantojot nazi, visi – gan mediji, gan politiķi metīsies dauzīt un izlēmīgi regulēt nažu ražotāju? p.s. man tie sarkanie štrunti nemaz nepatīk, bet tas nav iemesls tos uztaisīt par vienīgo grēkāzi. nelaimes notiek,” viņš raksta.

