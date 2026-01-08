“Roka sāp, sāns sāp.” “Latvijas Pasta” busiņš notriec sievieti – aculiecinieki ievēro aizdomīgas detaļas 0
Katlakalnā vakar noticis kāds interesants incidents. Kravas busa vadītājs, kurš braucis pie pakomāta, lai ievietotu sūtījumus, notriecis sievieti gados, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Busa vadītājs raidījumā atklāja, ka automašīna nav aprīkota nedz ar parkošanās sensoriem, nedz atpakaļgaitas kameru, līdz ar to sievieti pamanījis tikai brīdī, kad viņa jau gulējusi uz zemes. “Latvijas pasta” darbinieks neslēpj savu izbrīnu par to, kā iespējams, ka sieviete pakļuvusi zem automašīnas. Viņš gan nav vienīgais – arī sētnieks, kurš kļuvis par negadījuma aculiecinieku, nesaprot, kā tas varēja notikt, un pauda savu versiju.
Sētnieks atklāja, ka brīdī, kad piesteidzās pie kundzes, lai palīdzētu, nekas neliecināja par nopietnām traumām vai sāpēm. Taču, ierodoties cietušās meitai, situācija mainījusies. Tad sākās – roka sāp, sāns sāp.
“Teikšu tā – tas varētu būt jauns veids, kā piepelnīties,” sacīja sētnieks.
Tā kā apkārtnē izvietotas vairākas videonovērošanas kameras, notikušais incidents tiks skaidrots, izmantojot kameru ierakstus.
