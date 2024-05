Ordeņu kapituls 10.aprīlī nolēmis NATO ģenerālsekretāram Jensam Stoltenbergam piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Stoltenbergam ordenis piešķirts atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 11.pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā.

Vēl 10.aprīlī Ordeņu kapituls nolēmis par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu Latvijas Republikas goda konsulu Rumānijā Joanu Donku, liecina paziņojums “Latvijas Vēstnesī”.

Sveicēju pulkā ir arī ārlietu ministre Baiba Braže, kura soctīklā “X” ierakstījusi vēsti, ka sveic Stoltenbergu ar Latvijas augstākā apbalvojuma saņemšanu.

👏Congratulations to #NATO Secretary General @jensstoltenberg on being awarded the highest decoration in #Latvia the Order of Three Stars!

Its motto is “Per Asper Ad Astra”.#WeAreNATO 🇱🇻 https://t.co/sFqf7r6506

— Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 21, 2024