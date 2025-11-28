Vai nu maksā, vai ej prom! Klienti sašutuši par “Bites” jauno obligāto maksājumu, no kura nav iespējams atteikties 0
Mobilais operators “Bite Latvija” saviem klientiem sarūpējis negaidītu Ziemassvētku dāvanu – no 2026. gada 1. janvāra tiks ieviests jauns drošības un atbalsta pakalpojumu standarts “Bite Pamatkomplekts” ar iekļautu kiberkrāpniecības apdrošināšanu visiem uzņēmuma privātpersonu klientiem. Tas mēnesī izmaksās 1,98 eiro. Bet klienti, maigi sakot, par to nepavisam nav priecīgi.
Vēstulē, ko “Bite Latvija” izsūta klientiem, ir norādīts: “Ja izmaiņām nepiekrītat, Jums ir tiesības līdz 31.12.2025. bez līgumsoda izbeigt noslēgto līgumu/-us par Bites pakalpojumiem.”
Cilvēki ir neizpratnē, kā tā vienkārši – obligātā piespiedu kārtā – var pielikt pie rēķina nepilnus divus eiro klāt!
Sociālajos tīklos virmo kaislīgas viedokļu apmaiņas par šo faktu. Tāpat savus komentārus snieguši gan “Bite Latvija” pārstāvji, gan Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).
“Es pareizi saprotu – @Bitelv pieliks visiem nepilnus 2 eiro pie rēķina no nākamā gada? Un no šī pakalpojuma nebūs iespējams atteikties,” raksta lietotājs @Tom_Niem sociālo mediju platformā “X”.
“Tehnoloģijas vien nespēj apturēt kibernoziedznieku psiholoģiskās manipulācijas,” norāda “Bite Latvija” ģenerāldirektors Mindaugas Rakauskas. “Tāpēc mēs ieviešam jaunu pakalpojumu standartu, kas sniedz plašāku aizsardzību iedzīvotājiem pret kiberkrāpniecības riskiem.”
Līdz ar to no 2026. gada 1. janvāra “Bite Latvija” visiem privātpersonu klientiem bez papildu līgumiem nodrošinās kiberkrāpniecības aizsardzību līdz 1000 EUR gadā. Kiberkrāpniecības apdrošināšana būs viens no “Bite Pamatkomplekts” ietilpstošajiem drošības pakalpojumiem.
Kāds raksta: “Šī ir cilvēku čakarēšana un izspiešana.” Cits piekrīt norādot, ka tai būtu jābūt izvēles opcijai.
“Galvenais, izdomāt ticamu pamatojumu un šeku reku ~800k eiro mēnesī iekrīt @Bitelv kontā just because I want,” pārdomas pauž vēl kāds soctīkla “X” lietotājs.
Kāda sieviete norāda, ka atteiksies no saistībām ar šo mobilo sakaru operatoru. “Saņēmu šo pašu paziņojumu. Arī pārsteigums, protams. Tieši šajās brīvdienās plānoju atteikties no saistībām ar biti. Ne šā iemesla dēļ tikai, bet kopumā tur viss ir slikti.”
Es pareizi saprotu – @Bitelv pieliks visiem nepilnus 2 eiro pie rēķina no nākamā gada? Un no šī pakalpojuma nebūs iespējams atteikties? pic.twitter.com/u6x4DnNUB4
Pakalpojumam kā tādam nav ne vainas. Ja tas pasargās cilvēkus no izkrāptiem līdzekļiem, tad ir ļoti labi. Problēma ir tanī, ka es no tā nevaru atteikties un tas ir obigāti. 🤷♂️
Man tāpat nav nekādu līgumsodu. 😁
Jap, man ir tikai internets un TV (sākotnēji līgums bija ar Baltcom, tad bite to pārņēma). Saņēmu šo pašu https://t.co/U3Yy8zmGl7ī pārsteigums, protams.Tieši šajās brīvdienās plānoju atteikties no saistībām ar biti. Ne šā iemesla dēļ tikai,bet kopumā tur viss ir slikti.
Man uz Biteniekiem totāla dusma. Tieši šobrīd ņemamies. Neatslēdz pakalpojumus. Iesniegums ir, reakcija neseko. Solītā kārtējā kompensācija neseko. Mainīt operatoru gribu – tik tās daudzās SiM kartes jāparsprauž, desmitiem, jāatrod tam laiks. Es aiziešu drīz.
@bitelv reāli ir sākuši reketu, pakalpojumu cenas randomā skrūvē uz augšu, tagad vēl šis, pilnīgs kosmoss, līgumus maina kā sagrib un paziņo ka tās ir viņu tiesības,
PTAC paziņojuši, ka uzsācis izvērtēt “Bite Latvija” praksi, kas saistīta ar paziņojumu nosūtīšanu patērētājiem par līguma noteikumu grozīšanu, nosakot patērētājiem maksas papildu pakalpojumu kopumu ar nākamo gadu.
PTAC jau pieslēdzās. pic.twitter.com/2KZ4hZhGag
“Kibernoziegumi Latvijā ir kļuvuši par sistemātiskiem, organizētiem uzbrukumiem, kas katru mēnesi iedzīvotājiem rada būtiskus zaudējumus. Ja agrāk krāpnieki uzlauza ierīces, tad šodien viņi arī aukstasinīgi apmāna cilvēkus – ar psiholoģiskām manipulācijām, steidzināšanu, viltus identitāti un maldināšanu. Tāpēc klientu drošībai ir jāveido komplekss “vairogs”, iekļaujot gan tehnoloģiskus risinājumus, gan papildu aizsardzību brīžos, kad uzbrukums jau ir noticis. Mums ir patiess gandarījums, ka kļūsim par pirmo elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju Latvijā, kas proaktīvi reaģē, ieviešot jaunu pakalpojuma standartu visu mūsu privātpersonu klientu aizsardzībai – iekļautu apdrošināšanu pret kiberkrāpniecības riskiem. Būtiski, ka Bites Pamatkomplekts ietvers arī efektīvo Bites bezmaksas drošības risinājums, kas pusotru gadu Bites klientiem automātiski bloķē krāpnieciskus zvanus un jau ir aizturējis teju divus miljonus krāpnieku mēģinājumu,” stāsta M. Rakauskas, “Bite Latvija” ģenerāldirektors.
Pakalpojumā “Bite Pamatkomplekts” ietvertā kiberkrāpniecības apdrošināšana nodrošinās privātpersonu klientiem finansiālu aizsardzību noteiktos gadījumos, ja klients kļūst par krāpšanas upuri tiešsaistē. Piemēram, ja klients saņem it kā pakomāta sūtījuma izsekošanas saiti, ievada maksājumu kartes datus, lai segtu sūtīšanas izmaksas, savukārt pēc tam no maksājumu kartes tiek noņemta ievērojami lielāka naudas summa, apdrošināšana segs finansiālos zaudējumus. Tāpat aizsardzība stājas spēkā, ja klients iegādājas preces no interneta veikala, kas pēc maksājuma veikšanas pārtrauc eksistēt un preces netiek piegādātas. Būtiski – lai aktivizētu apdrošināšanu, saskaroties ar krāpšanu, iedzīvotājiem vispirms vienmēr jāvēršas Valsts policijā un pēc tam jāiesniedz pieteikums apdrošinātājam.
Ja krāpnieki izkrāpj naudu caur krāpniecisku saiti, zvanu vai viltus interneta veikalu, apdrošināšana segs zaudējumus līdz 1000 EUR saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem. Pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību “Compensa Vienna Insurance Group”.
Daudzi cilvēki komentāros raksta, ka viņiem šāds pakalpojums nav nepieciešams. Līdz ar to, vienīgais veids, kā no tā atteikties – doties prom no “Bites” pie kāda cita mobilo sakaru operatora.