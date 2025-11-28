Foto: LETA; Ekrānuzņēmumi no “X”

Vai nu maksā, vai ej prom! Klienti sašutuši par “Bites” jauno obligāto maksājumu, no kura nav iespējams atteikties 0

LA.LV
6:21, 28. novembris 2025
Stāsti Izpēte

Mobilais operators “Bite Latvija” saviem klientiem sarūpējis negaidītu Ziemassvētku dāvanu – no 2026. gada 1. janvāra tiks ieviests jauns drošības un atbalsta pakalpojumu standarts “Bite Pamatkomplekts” ar iekļautu kiberkrāpniecības apdrošināšanu visiem uzņēmuma privātpersonu klientiem. Tas mēnesī izmaksās 1,98 eiro. Bet klienti, maigi sakot, par to nepavisam nav priecīgi.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Kamēr Auns jau rīkojas, Vēzis vēl tikai domā… Nosaukti zodiaka zīmju pāri, kuri nekad nespēs sastrādāties
10 lietas, kas bez žēlastības jāizmet no mājas līdz Jaunajam gadam. Vismaz viena no tām ir teju katram
Ārkārtas situācija Krievijas Bruņoto spēku 69. divīzijā: karavīrs, atgriežoties no gūsta, nošāvis savus biedrus
Lasīt citas ziņas

Vēstulē, ko “Bite Latvija” izsūta klientiem, ir norādīts: “Ja izmaiņām nepiekrītat, Jums ir tiesības līdz 31.12.2025. bez līgumsoda izbeigt noslēgto līgumu/-us par Bites pakalpojumiem.”

Cilvēki ir neizpratnē, kā tā vienkārši – obligātā piespiedu kārtā – var pielikt pie rēķina nepilnus divus eiro klāt!

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Kamēr Auns jau rīkojas, Vēzis vēl tikai domā… Nosaukti zodiaka zīmju pāri, kuri nekad nespēs sastrādāties
Receptes
Leģendārā spāņu omlete – vajag tikai trīs olas!
Ārkārtas situācija Krievijas Bruņoto spēku 69. divīzijā: karavīrs, atgriežoties no gūsta, nošāvis savus biedrus

Sociālajos tīklos virmo kaislīgas viedokļu apmaiņas par šo faktu. Tāpat savus komentārus snieguši gan “Bite Latvija” pārstāvji, gan Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

“Es pareizi saprotu – @Bitelv pieliks visiem nepilnus 2 eiro pie rēķina no nākamā gada? Un no šī pakalpojuma nebūs iespējams atteikties,” raksta lietotājs @Tom_Niem sociālo mediju platformā “X”.

“Tehnoloģijas vien nespēj apturēt kibernoziedznieku psiholoģiskās manipulācijas,” norāda “Bite Latvija” ģenerāldirektors Mindaugas Rakauskas. “Tāpēc mēs ieviešam jaunu pakalpojumu standartu, kas sniedz plašāku aizsardzību iedzīvotājiem pret kiberkrāpniecības riskiem.”

Līdz ar to no 2026. gada 1. janvāra “Bite Latvija” visiem privātpersonu klientiem bez papildu līgumiem nodrošinās kiberkrāpniecības aizsardzību līdz 1000 EUR gadā. Kiberkrāpniecības apdrošināšana būs viens no “Bite Pamatkomplekts” ietilpstošajiem drošības pakalpojumiem.

Kā pauž cilvēki – ideja jau nav slikta, bet fakts, kas tas ir obligāts maksājums, no kura nevar atteikties – gan.

Kāds raksta: “Šī ir cilvēku čakarēšana un izspiešana.” Cits piekrīt norādot, ka tai būtu jābūt izvēles opcijai.

“Galvenais, izdomāt ticamu pamatojumu un šeku reku ~800k eiro mēnesī iekrīt @Bitelv kontā just because I want,” pārdomas pauž vēl kāds soctīkla “X” lietotājs.

Kāda sieviete norāda, ka atteiksies no saistībām ar šo mobilo sakaru operatoru. “Saņēmu šo pašu paziņojumu. Arī pārsteigums, protams. Tieši šajās brīvdienās plānoju atteikties no saistībām ar biti. Ne šā iemesla dēļ tikai, bet kopumā tur viss ir slikti.”

PTAC paziņojuši, ka uzsācis izvērtēt “Bite Latvija” praksi, kas saistīta ar paziņojumu nosūtīšanu patērētājiem par līguma noteikumu grozīšanu, nosakot patērētājiem maksas papildu pakalpojumu kopumu ar nākamo gadu.

“Kibernoziegumi Latvijā ir kļuvuši par sistemātiskiem, organizētiem uzbrukumiem, kas katru mēnesi iedzīvotājiem rada būtiskus zaudējumus. Ja agrāk krāpnieki uzlauza ierīces, tad šodien viņi arī aukstasinīgi apmāna cilvēkus – ar psiholoģiskām manipulācijām, steidzināšanu, viltus identitāti un maldināšanu. Tāpēc klientu drošībai ir jāveido komplekss “vairogs”, iekļaujot gan tehnoloģiskus risinājumus, gan papildu aizsardzību brīžos, kad uzbrukums jau ir noticis. Mums ir patiess gandarījums, ka kļūsim par pirmo elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju Latvijā, kas proaktīvi reaģē, ieviešot jaunu pakalpojuma standartu visu mūsu privātpersonu klientu aizsardzībai – iekļautu apdrošināšanu pret kiberkrāpniecības riskiem. Būtiski, ka Bites Pamatkomplekts ietvers arī efektīvo Bites bezmaksas drošības risinājums, kas pusotru gadu Bites klientiem automātiski bloķē krāpnieciskus zvanus un jau ir aizturējis teju divus miljonus krāpnieku mēģinājumu,” stāsta M. Rakauskas, “Bite Latvija” ģenerāldirektors.

Reklāma
Reklāma

Pakalpojumā “Bite Pamatkomplekts” ietvertā kiberkrāpniecības apdrošināšana nodrošinās privātpersonu klientiem finansiālu aizsardzību noteiktos gadījumos, ja klients kļūst par krāpšanas upuri tiešsaistē. Piemēram, ja klients saņem it kā pakomāta sūtījuma izsekošanas saiti, ievada maksājumu kartes datus, lai segtu sūtīšanas izmaksas, savukārt pēc tam no maksājumu kartes tiek noņemta ievērojami lielāka naudas summa, apdrošināšana segs finansiālos zaudējumus. Tāpat aizsardzība stājas spēkā, ja klients iegādājas preces no interneta veikala, kas pēc maksājuma veikšanas pārtrauc eksistēt un preces netiek piegādātas. Būtiski – lai aktivizētu apdrošināšanu, saskaroties ar krāpšanu, iedzīvotājiem vispirms vienmēr jāvēršas Valsts policijā un pēc tam jāiesniedz pieteikums apdrošinātājam.

Ja krāpnieki izkrāpj naudu caur krāpniecisku saiti, zvanu vai viltus interneta veikalu, apdrošināšana segs zaudējumus līdz 1000 EUR saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem. Pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību “Compensa Vienna Insurance Group”.

Daudzi cilvēki komentāros raksta, ka viņiem šāds pakalpojums nav nepieciešams. Līdz ar to, vienīgais veids, kā no tā atteikties – doties prom no “Bites” pie kāda cita mobilo sakaru operatora.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kāpēc Lietuva pasargā savus iedzīvotājus, bet Latvija – nē? Mobilo sakaru operatori varētu būtiski stiprināt iedzīvotāju aizsardzību pret krāpniecības mēģinājumiem
RAKSTA REDAKTORS
Mobilo sakaru operatoru riču-raču: vai tie, kas draud pāriet pie konkurentiem, saņem vismazākos rēķinus?
Mājas
“Uz manas zemes atrodas mobilo sakaru tornis. Vai varu par to saņemt nomas maksu?” Noskaidrojam!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.