Ārkārtas situācija Krievijas Bruņoto spēku 69. divīzijā: karavīrs, atgriežoties no gūsta, nošāvis savus biedrus 0
Ļeņingradas apgabalā krievu karavīrs, kurš nesen atgriezies no gūsta, nošāva septiņus savus biedrus no savas divīzijas, informē ārzemju medijs.
Krievijas bruņoto spēku 69. divīzijas izvietošanas vietā Ļeņingradas apgabalā notika incidents, kurā septiņi krievu karavīri kļuva par “Cargo 200” (termins, kas apzīmē bojāgājušos karavīrus).
Par notikušo ziņoja Krievijas Z-resurss “Ziemeļu kanāls”.
“STEIDZAMI! 69. divīzija… Karavīrs, kurš nesen atgriezies no gūsta gūstekņu apmaiņas, nošāva septiņus savus biedrus. Vai starp bojāgājušajiem ir arī jauniesauktie, vēl tiek noskaidrots. Notiek izmeklēšana,” rakstīja kanāls.
Aizsardzības ministrija, Krievijas varas iestādes un valsts plašsaziņas līdzekļi par notikušo klusē. Krievijas armijas rīcības iemesls joprojām nav zināms.
69. divīzija ir Krievijas Sauszemes spēku motorizētā strēlnieku vienība. Tā piedalījās agresijā pret Ukrainu jau pirms pilna mēroga iebrukuma, 2015. gadā darbojoties Debaļcevas apgabalā. Kopš 2022. gada šī divīzija aktīvi piedalās kaujās Harkivas un Luhanskas apgabalos.