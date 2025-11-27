VIDEO. Ventspilī ieradusies galvenā Ziemassvētku egle – pilsēta gatavojas trīs eglīšu iedegšanai 0
Ventspilī ieradusies galvenā Ziemassvētku eglīte, kas vēstī par svētku tuvošanos un pilsētas gatavošanos iemirdzēties īpašā noskaņā.
Pilsētas iedzīvotāji un viesi aicināti 29. novembrī doties uz Lielo laukumu, kur kopīgi tiks iedegtas svētku gaismas un ieskandināts Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
Šis gads Ventspilī solās būt īpašs, jo pirmo reizi vienlaikus tiks iedegtas trīs Ziemassvētku eglītes – Lielajā laukumā, Rātslaukumā un Tirgus laukumā.
Pasākuma organizatori cer, ka tas radīs plašāku svētku sajūtu visā pilsētā un vienos ventspilniekus kopīgos Ziemassvētku sagaidīšanas mirkļos.