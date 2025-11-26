Magone pirms ļaušanās tuvībai ar kavalieri Edgaru pieprasa DNS testu un atklāj, cik gadu jau nav ne ar vienu pārgulējusi 64
Pēc uzstāšanās Limbažos dzejniece un realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Magone Liedeskalna beidzot uzsāk sarunu ar kavalieri Edgaru. Magone nāk klajā ar šokējošu atklāsmi – pastāv iespēja, ka viņi varētu būt radinieki. Magone uzstāj, ka radušās šaubas ir jāpārbauda, veicot DNS testu. Kad Edgars pārvar pirmo apmulsumu, viņš cenšas aptvert, kas notiks turpmāk.
Edgars jautā Magonei, kāda būs viņu abu nākotne, un piedāvā piemēru – ka viņa varētu uzsākt romānu ar kādu mākslinieku, iespējams, pat dziedātāju Ainaru Bumbieri, ar kuru Magonei ir profesionāla sadarbība. Pati Magone klausās un smejas: “Ak Dievs, Ainar – piedod! Nē, es jau labprāt, bet redzi…”
Edgars turpina pratināt Magoni sakot, ka viņa pati apstiprina, ka labprāt ļautos attiecībām ar kādu citu, un tam nav jābūt tieši Ainaram: “Tā bohēma – varbūt arī kādu citu.”
“Cienītais Edgara kungs, pirmkārt, es ne ar vienu neguļu jau seši gadi. Tev vajadzētu to saprast – esot manā mājā, es arī ar tevi neguļu. Ne ar vienu. Nekāda kaisle man nesākās – man ir stingras ētiskās robežas,” skaidro Magone.
Edgars izprašņā Magoni, vai viņa sevi kā sievieti jau ir norakstījusi, uz ko Magone atbild, ka nē, viņa vienkārši gaida īsto partneri intīmajām attiecībām. “Nav visiem sevi jādala – ļaut izķēzīt savu tā teikto “otro nevainību” visādiem mērkaķiem. Es pirmo esmu izķēzijusi, otro es glabāju kā svētu briljantu,” uzsver Magone un piebilst, ka bez kāzām nekādas intīmās attiecības nebūs.
Edgars ir gatavs sarunu turpināt, ceļot galdā nākamo sarunu tematu. “Par cik šodien notika neiespējamais – abi bērni mani nosauca par tēti – manai ausij tas skanēja kā medus. Tātad viņi sāk manī kaut ko redzēt. Kas notiks, ja mēs esam, un kas notiks, ja neesam radinieki?” jautā Edgars.
Magone atbild, ka viņš tā vai tā pagaidām bērniem ir tikai “onkulis”. Edgars uzstāj: “Stop! Neizvairies no jautājuma – starp tēti un onkuli ir liela atšķirība.” Magone cenšas saprast, kādu atbildi viņš vēlas dzirdēt: “Nu ko – ups! Sorry, sajukām! Nu ko tad…”
Edgars atcērt: “Manā skatījumā tev būtu jābūt sajūsmā, ka bērni mani sāk saukt par tēti, bet tev ir… “ups”! Ko tas nozīmē?”
Lai izbeigtu sarunu, Magone saka: “Labi, bračka, ejam mājās, rītā mums atkal ir darīšanas.”