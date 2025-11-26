Viņš ir 14 gadus jaunāks par bijušo vīru… Dana Reizniece bauda dzīvi jaunās attiecībās 0
Dana Reizniece, bijusī ekonomikas un finanšu ministre, šaha lielmeistare, šobrīd bauda dzīvi – viņa sociālajos tīklos publicējusi bildes no ceļojuma Dienvidamerikā un, kā noprotams, pēc 13 gadu ilgās laulības šķiršanas viņa uzplaukusi jaunās attiecībās.
Viņa publicējusi vairākas fotogrāfijas ar kādu vīrieti, kas, kā noprotams, iekarojis viņas sirdi.
Žurnāls “Privātā Dzīve” vēsta, kas ir šaha lielmeistares mīļotais. Tas ir Oļegs Pidhačnijs, kurš, kā ziņo medijs, ir 14 gadus jaunāks par Danas bijušo vīru – Andri Ozolu.
“Labprāt saglabātu privātās dzīves diskrētumu,” izteicās Dana Reizniece, lūdzot pastāstīt, ko vairāk par savām tagadējām attiecībām.
Andris Ozols, bijušais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors, pēc šķiršanās ar Starptautiskās Šaha federācijas viceprezidenti Danu Reiznieci atklāja, ka bijis šokā par bijušās sievas rīcību.
“Es tiešām negaidīju, ka sieviete var tā aiziet un atstāt trīs bērnus, no kuriem viens bioloģiski nav manējais. Bet, protams, es viņus visus mīlu un par viņiem rūpēšos,” tā žurnālam “Privātā Dzīve” toreiz sacīja Ozols.