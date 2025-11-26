Dana Reizniece.
Dana Reizniece.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Viņš ir 14 gadus jaunāks par bijušo vīru… Dana Reizniece bauda dzīvi jaunās attiecībās 0

kokteilis.lv
7:27, 26. novembris 2025
Kokteilis Mīli

Dana Reizniece, bijusī ekonomikas un finanšu ministre, šaha lielmeistare, šobrīd bauda dzīvi – viņa sociālajos tīklos publicējusi bildes no ceļojuma Dienvidamerikā un, kā noprotams, pēc 13 gadu ilgās laulības šķiršanas viņa uzplaukusi jaunās attiecībās.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Auns – melns, Lauva – balts: neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei
TV24
“No tā uzņēmuma pagātnē ir zagts un zagts, un zagts, un zagts.” Vai Ukraina ir korumpētākā valsts Eiropā?
Kokteilis
Šajos 4 datumos piedzimst cilvēki ar augstu IQ: kuri numerologu vērtējumā ir tie gudrākie?
Lasīt citas ziņas

Viņa publicējusi vairākas fotogrāfijas ar kādu vīrieti, kas, kā noprotams, iekarojis viņas sirdi.

Žurnāls “Privātā Dzīve” vēsta, kas ir šaha lielmeistares mīļotais. Tas ir Oļegs Pidhačnijs, kurš, kā ziņo medijs, ir 14 gadus jaunāks par Danas bijušo vīru – Andri Ozolu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vai šodien gaidāms negaidīts pavērsiens? Sinoptiķi brīdina par laikapstākļiem
Ierēdņiem pašiem misējies ar matemātiku? No eksāmeniem atbrīvoto skolēnu skaits, izrādās, nav šokējošs
Kokteilis
Konrāds un Sebastians – šīs dienas gaviļnieki. Uzvārda dienu svin Ulpes, Bondarenko, Deņisovi un Sidorovi

“Labprāt saglabātu privātās dzīves diskrētumu,” izteicās Dana Reizniece, lūdzot pastāstīt, ko vairāk par savām tagadējām attiecībām.

Andris Ozols, bijušais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors, pēc šķiršanās ar Starptautiskās Šaha federācijas viceprezidenti Danu Reiznieci atklāja, ka bijis šokā par bijušās sievas rīcību.

“Es tiešām negaidīju, ka sieviete var tā aiziet un atstāt trīs bērnus, no kuriem viens bioloģiski nav manējais. Bet, protams, es viņus visus mīlu un par viņiem rūpēšos,” tā žurnālam “Privātā Dzīve” toreiz sacīja Ozols.

Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”;Dana Reizniece
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kāpēc valdība to pieļāva? Starptautiskās Šaha federācijas prezidents Dvorkovičs, kurš vēl nesen paspieda roku ukraiņu slepkavai, viesojies šaha turnīrā Jūrmalā
Kokteilis
Danas Reiznieces bijušais vīrs satriekts: “Es tiešām negaidīju, ka sieviete var tā aiziet un atstāt trīs bērnus…”
Kokteilis
VIDEO. “Smadzenes ir visseksīgākās!” Danas Reiznieces-Ozolas atklāsmes TV šovā pārsteidz viņas vīru
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.