Kaspara un Olgas Kambalu fotosesija pirms kāzām

FOTO. “Tu esi nesmuka!” Kambala atklāj, kādas vēl nepatīkamas ziņas saņem sociālajos tīklos 0

LA.LV
18:05, 25. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Šovā “Slavenības. Bez filtra” Olga Kambala pavada mierīgu dienu mājās, nododoties adīšanai. Lai arī nodarbe ir visnotaļ relaksējoša, viņa atklāj kādu sasāpējušu jautājumu – nepatīkamas ziņas, kuras bieži ienāk gan viņas, gan vīra Kaspara sociālo tīklu pastkastītēs.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Auns – melns, Lauva – balts: neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei
Kokteilis
Šajos 4 datumos piedzimst cilvēki ar augstu IQ: kuri numerologu vērtējumā ir tie gudrākie?
Atklātas šokējošas detaļas par to, kas, visticamāk, maksāja trīs cilvēku dzīvības traģiskajā avārijā pie Saldus
Lasīt citas ziņas

Olga atklāj, ka ar mūžīgajiem komentāriem sociālajos tīklos jau ir zināmā mērā samierinājusies, taču ir vēl atsevišķa cilvēku kategorija, kura izvēla rakstīt Olgai vai Kasparam privātas vēstules: “Viņi raksta un sniedz padomus, kā dzīvot un kādu sievu Kasparam izvēlēties. Citreiz par mani pat raksta: “Kaspar, viņa tur šāda un tāda, padomā divreiz…” Bļin, reāli? Cilvēki, mēs jau piecus gadus esam kopā. Tas ir tik drausmīgi, ka kaut kādi sveši cilvēki domā, ka viņi var ienākt un dot padomus attiecībās.”

Viņa stāsta, ka bieži vien šajās ziņās parādās arī etniskais naids. “Mēdz rakstīt arī šādi – “Kaspar, padomā, šī tautība uzsēžas uz galvas un tad izsūc.”

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Atnākuši padzerties! Iedzīvotājus pie Alūksnes ezera pārsteidz trīs aļņi
“Šīs pašas sevi sašuj, kad saplīst,” soctīklotājus pārsteidz sieviešu zeķbikšu cena, ko tie ieraudzījuši kādā no Latvijas internetveikaliem
Kokteilis
Vērsis – tu tuvāk, es lēnāk; Ūdensvīrs – ēdu pie stūres: kāds automašīnas numura zīmes rāmītis būtu vispiemērotākais katrai zodiaka zīmei?

Kāda tautība? Vot, kāda man ir tautība, kāds zina? Visādus murgus raksta,” atklāj Olga. Viņa papildina, ka brīžos, kad tiek publicēts kāds video peldkostīmā, atveras vesela “vācele” ar komentētājiem, kuri to vien darot, kā sauc Olgu par nesmuku.

“Tu esi nesmuka, Tu esi nesmuka… Nu, what the f*ck?” viņa neslēpj sašutumu un neizpratni par šādu cilvēku rīcību, kā arī aicina citus nesniegt nelūgtus padomus.

Olga un Kaspars Kambalas piedalās TV realitātes šovā "Slavenības. Bez filtra"
Sportists Kaspars Kambala dažādos laikos
Kaspars Kambala un viņa sieva Olga



Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Kaspara Kambalas sieva Olga saņēmusi draudus un tiek vajāta. Kāpēc policija to ignorē?
Kokteilis
“Tu man acis izdedzināsi!” Kambala nodarbojas ar burvestībām un teju izdedzina acis vīram
Kokteilis
VIDEO. “Vau!” Kambalas ieskatās nākotnē ar Taro kāršu palīdzību; atklājas negaidīti vēstījumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.