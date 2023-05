“Nav saprātīgi prasīt lielu summu par to, lai redzētu, kas mēs esam!” Spolītis kritizē biļešu cenas uz Dziesmu un deju svētkiem Ieteikt







“Esmu dziedājis, piedalījies Dziesmu svētkos, līdz ar to, – kas vienreiz ir dziedājis lielajā estrādē, tam ir grūti iet un klausīties. Tāpēc man ir tāda neitrāla sajūta,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” izteicās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes politikas zinātnes nodaļas viesdocētājs, politologs Veiko Spolītis, apspriežot aktuālo tematu par šogad vasarā gaidāmajiem Dziesmu un deju svētkiem, kā arī biļešu cenas uz koncertiem.

“Ja mēs runājam par mūsu Dziesmu un deju svētkiem, tad tie tomēr ir daļa no mūsu kultūras koda – no mūsu identitātes, tāpēc šajā gadījumā prasīt lielu summu par to, lai redzētu, kas mēs esam, manuprāt, nav īsti saprātīgi,” uzskata Spolītis, kurš to vērtē, raugoties ilgtermiņā.

Spolītis notiekošo ap Latvijas Dziesmu un deju svētkiem aplūko arī no cita rakura, proti, salīdzina ar Dziesmu svētkiem mūsu kaimiņvalstī Igaunijā.

“Tur summa ir minimāla – nav krēsli un numuriņi, bet cilvēki atnāk ar savām sedziņām un apsēžas uz zāliena! Tas ir tas, kā Igaunijā notiek Dziesmu svētki lielajā estrādē,” zināja teikt LU pasniedzējs Spolītis. Vienlaikus viņš pauda, ka būs priecīgs, ja kādu dienu arī Latvijā pieņems šo te “Igaunijas modeli”.

“Bet šobrīd tā sistēma ir tāda, kāda viņa ir – cilvēkiem ir jāstāv rindās, tātad tirgus – kur ir pieprasījums, tur ir piedāvājums,” sprieda Solītis TV24 raidījumā “Preses klubs”.

Portāls LA.LV jau ziņoja, ka, piemēra, šo trešdien, 17.maijā, pirmajās divās stundās nopirktas visas biļetes uz Dziesmu un deju svētku lieluzvedumu “Mūžīgais dzinējs” un deju lielkoncertu “Balts”. Publiskajā pārdošanā 17.maijā kopumā nonāca 31 000 biļešu uz pieciem XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku deju koncertiem.

Iegādāties biļetes var SIA “Biļešu paradīze” interneta sistēmā.

No 22.maija biļetes, kas netiks izpirktas internetā, būs iespēja iegādāties arī kasēs, kā arī būs iespēja izpirkt biļetes iepriekšējā rezervācijā. Savukārt no 12.jūnija varēs nopirkt iepriekšējā rezervācijā pieteiktās, bet neizpirktās biļetes.