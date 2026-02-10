“Nē, es vilkšu ķiveri!” Heraskevičs drosmīgi nostājas pret Starptautisko Olimpisko komiteju 0
Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs arī sacensībās būs gatavs startēt ar ķiveri, pieminot Krievijas nogalinātos ukraiņu sportistus.
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) neļaus Heraskevičam olimpisko spēļu sacensībās startēt ar ķiveri, uz kuras attēloti karā nogalinātie ukraiņu sportisti, taču otrdien tā rekomendēja sportistam vilkt melnu apsēju uz rokas.
Atbildot uz rīkotāju preses dienesta pārstāvju jautājumu, vai viņš to darīs, Heraskevičs atbildēja noliedzoši.
“Nē, es vilkšu ķiveri,” rīkotāji citē Heraskeviča teikto.
“Šodien bija treniņš, un es vilku to pašu ķiveri. Cīnīsimies par tiesībām piedalīties sacensībās ar šo ķiveri. Uzskatu, ka mēs nepārkāpjam nekādus likumus vai noteikumus,” teica ukraiņu skeletonists.
Paldies Latvijas tautai par atbalstu!
Vēlos arī atgādināt, ka Ukrainas skeletona ceļš sākās tieši Latvijā, pateicoties Dukuru ģimenes atbalstam.
Paldies par visu! 🫂 https://t.co/mzY8U915MJ
— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) February 10, 2026
Iepriekš šo olimpisko spēļu laikā tika konstatēts, ka itāļu snovbordists Rolands Fišnallers ir uzvilcis ķiveri, uz kuras bija arī Krievijas, kā 2014. gada Soču olimpisko spēļu rīkotājas, karogs. SOK ieskatā tas neesot bijis pārkāpums.
Atbalstu Heraskevičam sociālajos tīklos pauda gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs.
“Starptautiskā mērogā es redzēju arī dažus ierakstus no Latvijas prezidenta, kurš arī mani atbalsta, kā arī no daudziem ārzemju draugiem un daudziem atbalstītājiem. Es uzskatu, ka tas ir tāpēc, ka cilvēki saprot, ka patiesība ir mūsu pusē,” uzsvēra Heraskevičs.
Olimpiskajās spēlēs startē 13 sportisti no agresorvalstīm Krievijas un Baltkrievijas, kuriem SOK piešķīrusi tā dēvētā “neitrālā sportista” statusu.
Kā rakstīts Olimpiskajā hartā, olimpisko spēļu norises vietās, bāzēs vai citās zonās nav pieļaujama nekāda veida demonstrācijas vai politiska, reliģiska vai rasu propaganda.
Ukrainas sporta ministrs Matvijs Bidnijs aģentūrai AFP šomēnes sacīja, ka, saskaņā ar jaunākajiem datiem, Krievija ir nogalinājusi “vairāk nekā 650 sportistu un treneru”.
