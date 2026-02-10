VIDEO. Alvis Hermanis izziņo jaunās partijas nodibināšanu – plāni ir grandiozi, tostarp solīta “ģenerāltīrīšana” 11
Šodien, 10.februārī, Latvijas politikā ir ienācis jauns politiskais spēks “Mēs mainām noteikumus”, kas ar savu sarakstu piedalīsies 15. Saeimas vēlēšanās 3. oktobrī.
Iepriekš aktīvu darbību faktiski izbeigusī partija “Republika” pēc Alvja Hermaņa ierosinājuma no šodienas iegūs jaunu veidolu un identitāti gan pēc satura, gan formas. Notika biedru sapulce, kurā piedalījās arī jaunpienākušie biedri un kurā partija tika pārsaukta par “Mēs mainām noteikumus”.
Sapulcē tika pieņemta statūtu jaunā redakcija.
Par partijas valdes priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēts Alvis Hermanis, bet par pārējiem valdes locekļiem — Jāzeps Baško un Ēriks Pucens.
Hermanis ieskicēja galvenos partijas mērķus: vēlēšanu likuma maiņa – balsot nevis par partijām, bet par konkrētām personām, kuras uzņemas individuālu atbildību.
Lai arī vēlēšanu likuma maiņa ir galvenā ideja, tomēr šī nebūs viena jautājuma partija. Jo ievēlēšanas gadījumā tā sola veikt “ģenerāltīrīšanu” valsts pārvaldē: pārskatīt un dzēst nevajadzīgas regulas un likumus, likvidēt nevajadzīgas funkcijas un nevajadzīgas institūcijas. Ieviest jaunu konceptu, deleģējot atbildību — par katru darbu valsts sektorā turpmāk būs tikai viens atbildīgais cilvēks, kuram skaidri definēti darba uzdevumi un kurš arī būs atbildīgs par rezultātu.
Vairāk par partijas mērķiem un piedāvāto pāreju uz pārnesamās balss vēlēšanu sistēmu Saeimas un pašvaldību vēlēšanās lasiet jaunajā mājaslapā.
Uzsākot jauno cēlienu, Alvis Hermanis ir sagatavojis video uzrunu, kas jau noskatāma partijas Facebook lapā.
Uzreiz pēc biedru sapulces notika arī pirmā jaunievēlētās valdes sēde, kurā tika nolemts izplatīt valdes manifestu, ko arī atradīsiet mūsu mājaslapā.