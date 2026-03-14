Ne prusaki, ne žurkas: zinātnieki nosauc radību, kas uz Zemes izmirs pēdējā 0
Runājot par dzīvniekiem, kas izdzīvotu pēc cilvēku izzušanas, visbiežāk min prusakus un žurkas – tiešām izturīgus radījumus. Tomēr zinātnieki ir nosaukuši īsto “čempionu”: mikroskopisko tardigrādi jeb ūdenslāci.
Šis astoņkājainais mikroskopiskais dzīvnieciņš ir tik izturīgs, ka pat vispostošākās planētas katastrofas – ieskaitot sadursmi ar asteroīdu – to pilnībā neiznīcinātu.
Oksfordas Universitātes pētnieki sadarbībā ar Harvardas kolēģiem uzdeva jautājumu: kas būtu vajadzīgs, lai iznīcinātu ne tikai cilvēkus vai virszemes dzīvniekus, bet visu dzīvību uz Zemes, ieskaitot visizturīgākos organismus? Viņu analīze fokusējās uz tardigrādēm kā “robežsugu” – ja tās izdzīvo, tad dzīvība uz planētas turpinās.
Kas padara tardigrādi par superizturīgu?
Tas ir niecīgs (līdz 0,5 mm garš) astoņkājains mikrodzīvnieks. Normālos apstākļos dzīvo līdz 60 gadiem. Skarbos apstākļos nonāk kriptobiozē – vielmaiņa gandrīz apstājas, un tas var izdzīvot desmitiem gadu bez ēdiena un ūdens (līdz 30 gadiem). Iztur temperatūras no gandrīz absolūtā nulles (−272 °C) līdz +150 °C, milzīgu radiāciju, vakuumu kosmosā un spiedienu, kas sasmalcinātu lielāko daļu dzīvnieku.
Pētnieki secināja: lai tardigrādes pilnībā izzustu, jāiznīcina viss ūdens uz Zemes vai “jāuzvāra” okeāni. Dziļajos okeānos (pie vulkāniskajām izplūdes vietām) tardigrādes var paslēpties, un ūdens kalpo kā aizsargbarjera pret daudziem draudiem. Tāpēc galvenais kritērijs planētas “sterilizācijai” – okeānu pilnīga izvārīšana.
Kas būtu vajadzīgs, lai tas notiktu?
Asteroīda trieciens: vajadzīga milzīga masa – aptuveni2 kvadriljonus kilogramu. Tas ir daudz lielāks par objektu, kas iznīcināja dinozaurus. Zināmi tikai aptuveni 12–19 šādi lieli asteroīdi vai pundurplanētas Saules sistēmā, un neviena no tām nekrustojas ar Zemes orbītu.
Supernova sprādziens: jānotiek ļoti tuvu – aptuveni 0,14 gaismas gadu attālumā. Salīdzinājumam: tuvākā zvaigzne (Proxima Centauri) ir 4 gaismas gadu attālumā. Iespējamība Saules dzīves laikā – ārkārtīgi maza.
Līdzīgi ar gamma staru uzliesmojumiem un citām kosmiskām katastrofām – enerģijas slieksnis ir tik augsts, ka reāli tas nenotiks.
Pētnieki uzsver: “Bez tehnoloģijām cilvēki ir ļoti trausla suga – nelielas vides izmaiņas mūs iznīcina. Bet uz Zemes ir daudz izturīgāku sugu. Dzīvība varētu turpināties ilgi pēc cilvēces beigām.
“Tātad, ja cilvēki izzudīs (kara, klimata krīzes vai tml. iemeslu dēļ), tardigrādes, visticamāk, izdzīvos vēl miljardiem gadu – līdz pat brīdim, kad Saule kļūs par sarkano milzi un patiešām uzvārīs okeānus (aptuveni pēc 5–7 miljardiem gadu).