Izpētīti 1300 gadu veci ekskrementi. Pārsteigums par to sastāvu zinātniekiem bija pamatīgs 0
Zinātnieki, izanalizējot 1300 gadus vecus cilvēku fekāliju paraugus no “Mirušo bērnu alas” Meksikā, ir atklājuši, ka pirms vairāk nekā tūkstošgades cilvēki bieži saskārās ar smagām zarnu infekcijām.
“Darbs ar šiem senajiem paraugiem bija kā bioloģiskas laika kapsulas atvēršana, atklājot jaunas zināšanas par to laiku cilvēku veselību un ikdienas dzīvi,” tā Live Science citē pētījuma vadītāju.
Zinātnieki pētīja 10 senus žāvētu fekāliju paraugus, ko sauc arī par paleofekālo materiālu. Tie tika atrasti alā Rio Sape ielejā, uz ziemeļiem no Durango pilsētas Meksikas ziemeļrietumos, un datējami ar 725. līdz 920. gadu mūsu ērā.
Paleofekālā materiāla pētījumi ir atklājuši āķtārpu, lenttārpu un spalīša olu klātbūtni, kas liecina, ka cilvēki, kas kakāja alā, bija inficēti ar dažādiem parazītiem.
Jaunākajā pētījumā zinātnieki izmantoja progresīvas molekulārās metodes, lai identificētu papildu mikrobus paleofekālajā materiālā no 10 “atšķirīgām defekācijas vietām”, lai paplašinātu izpratni par slimību slogu tā laika tautu vidū.
Katrā paraugā bija vismaz viens patogēns vai zarnu mikrobs, no kuriem divi visizplatītākie bija zarnu parazīts Blastocystis, kas izraisa kuņģa-zarnu trakta slimības, un vairāki E. coli celmi, kas tika atrasti 70% paraugu. Tika atrasti arī spalīši, kā arī Shigella un Giardia, kas izraisa zarnu slimības.
Zinātnieki uzskata, ka lielais mikrobu skaits paleofekālajā materiālā liecina par sliktu sanitāriju Loma San Gabriela kultūras laikā no 600. līdz 800. gadam pēc Kristus. Cilvēki, visticamāk, uzņēma šos mikrobus ar dzeramo ūdeni, augsni vai pārtiku, kas bija piesārņota ar pašu fekālijām.
Pētnieki atzīmēja, ka paraugos varētu būt daudz vairāk patogēnu, kas kopš tā laika ir sadalījušies un vairs nav nosakāmi.
20. gs. piecdesmito gadu beigās arheologi veica izrakumus “Mirušo bērnu alā” un lielā atlūzu kaudzē atrada cilvēku paleofekārijus, augu atliekas, kā arī dzīvnieku un cilvēku kaulus. Alu izmantoja aizvēsturiskā Loma San Gabriela kultūra, kas nodarbojās ar maza mēroga lauksaimniecību, ražoja unikālu keramiku, dzīvoja mazos ciematos un dažreiz praktizēja bērnu upurēšanu. Arheologi alu nosauca pēc tur atrasto bērnu skeletu daudzuma.
