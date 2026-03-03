ASV ir alas, kas varētu slēpt citplanētiešu eksistences noslēpumus: kā tas ir iespējams? 0
Čivavas tuksnesis, kas stiepjas pāri daļai Arizonas, Ņūmeksikas un Teksasas ASV, kā arī Čivavas, Koahuilas, Durango, Sakatekasas un Nuevo Leonas štatiem Meksikā, ir patiesi unikāla vieta.
Aptuveni pirms 9000 gadiem kalni to atdalīja no apkārtējām ekosistēmām, un, atrodoties lietus nezonā, tas piespieda visus izdzīvot hipersausos apstākļos. Rezultātā šis reģions kļuvis par vienu no daudzveidīgākajiem un ekoloģiski bagātākajiem sausajiem apvidiem pasaulē.
Tomēr zem šīs plašās, saulē izdegušās virszemes slēpjas vēl aizraujošāks brīnums — Kārlsbādas alu nacionālais parks, plašāk par to vēsta iflscience.com. Katru gadu to apmeklē aptuveni pusmiljons cilvēku, lai izpētītu aptuveni 120 pazemes alu tīklu.
Šīs alas veidojušās miljoniem gadu ilgas un lēnas kaļķakmens iežu erozijas rezultātā, ko izraisījusi sērskābe no naftas un gāzes atradnēm, kas atrodas vēl dziļāk Zemes dzīlēs.
Alās mīt satriecošs skaistums rekordlielā apmērā – milzīgas sikspārņu kolonijas (un to mēsli), un, ja zināt, kur meklēt, iespējams, pat ārpuszemes dzīvības noslēpums.
Lielā istaba
Alā, kas devusi nosaukumu visam nacionālajam parkam, atrodas Lielā istaba (Big Room). Tā ir patiešām milzīga. Tik liela, ka tajā varētu ietilpt četri Ņujorkas kvartāli. Saskaņā ar Nacionālā parku dienesta (NPS) datiem, Lielā istaba ir lielākā pieejamā alas kamera pēc tilpuma Ziemeļamerikā.
Tās platība ir aptuveni 3,3 hektāri, kas ir vairāk nekā sešas reizes lielāka par amerikāņu futbola laukumu un gandrīz piecas reizes lielāka par FIFA standarta futbola laukumu. Tā stiepjas gandrīz 1200 metrus garumā, 191 metru platumā un līdz 78 metru augstumā.
Kārlsbādas alas un blakus esošā Lečugilas ala ir slavenas ar savu izcilo skaistumu, ģeoloģiskajām īpatnībām un unikālajiem rifu un klinšu veidojumiem. 1995. gadā UNESCO tās atzina par Pasaules mantojuma vietu.
Šos veidojumus — speleotēmas — rada unikāls process. Atšķirībā no vairuma alu, kuras veido ogļskābe no lietusūdens, Kārlsbādas alas radušās no sērskābes, kas cēlusies no apakšas. Sērūdeņraža bagāts ūdens no naftas atradnēm pacēlās un sajaucās ar gruntsūdeni, veidojot sērskābi, kas izšķīdināja kaļķakmeni. Lielās istabas grīdā joprojām redzami milzīgi ģipša bloki — šī procesa blakusprodukti.
Kad daļa zemes tika “apēsta”, jumts iebruka, atverot alu virszemei. Tad iekšā iekļuva gaiss, lietus un sniegs, radot apstākļus gigantiskiem stalaktītiem, stalagmītiem un citām formām.
Speleotēmas veidojas, kad lietus un sniega kušanas ūdens iesūcas kaļķakmenī, absorbē gāzes un minerālvielas, bet pēc tam, iztvaikojot un izdalot oglekļa dioksīdu, atstāj kalcītu. Stalaktīti aug no griestiem, stalagmīti — no grīdas. Parkā sastopamas arī to kolonnas, salmiņi, drapērijas, heliktīti un “popkorns”.
Starp slavenākajiem veidojumiem:”Saules templis” ar milzīgiem stalagmītiem un simtiem plānu stalaktītu; “Ķīniešu teātris”, kur stalaktīti un stalagmīti satiekas, veidojot kolonnas; aizkaru veidojumi — trauslas, viļņainas klinšu loksnes, kas izskatās kā aizkari.
“Citplanētieši” un infrasarkanie noslēpumi
Kārlsbādas alas ir miljoniem gadu vecas, taču tās nav iestrēgušas pagātnē. Pētnieki tajās atklāj lietas, kas maina priekšstatus par dzīvību – un pat ārpuszemes dzīvības meklējumiem.
iflscience.com citējis Ģeoloģijas profesori Heizelu Bārtoni no Alabamas Universitātes: nokāpjot pa tūristu taku un pagriežoties aiz stūra, pēkšņi redzama pilnīgi melna niša. Bez saules gaismas fotosintēzei nevajadzētu būt iespējai. Tomēr siena ir spilgti zaļa – viszaigojošākā zaļā krāsa, kādu var iedomāties.
Testi atklāja, ka tā ir zilaļģes (cianobaktērijas), kas fotosintezē nevis ar redzamo gaismu, bet ar infrasarkano staru. Kaļķakmens absorbē redzamo gaismu, bet infrasarkano atstaro kā spogulis. Zilaļģēm ir īpašs hlorofils d un f, kas to uztver.
Šīs zilaļģes dzīvo pilnīgi aizsargātā vidē, iespējams, neskartas 49 miljonus gadu. Tas nozīmē, ka dzīvība var pastāvēt bez redzamas gaismas, izmantojot tikai tuvu infrasarkano staru.
Lielākā daļa mūsu galaktikas zvaigžņu ir M un K tipa (sarkanie punduri), kas izstaro galvenokārt tuvu infrasarkano gaismu. Lielākā daļa zināmo klinšaino eksoplanētu riņķo tieši ap tām.
Šis atklājums paplašina “zelta matu zonas” robežas — iespējams, dzīvība tur ir iespējama daudz plašāk.
Bārtone tagad plāno pētīt vēl dziļākās alas, lai atrastu zilaļģes, kas izdzīvo vēl lielākā tumsā.
Ja NASA dos atļauju, Kārlsbādas alas var kļūt par vietu ārpuszemes dzīvības meklējumiem, palīdzot novirzīt Džeimsa Veba kosmisko teleskopu uz iepriekš neizpētītām planētām.