Nebija neviena eklēra! Pirkums “Liepkalnu” maiznīcā rada bažas par to, kā tad matemātika darbojas reālajā pasaulē 0
Ja kaut kas nav labi, parasti par to runājam skaļi un pievēršam uzmanību, taču, ja kaut kas ir lielisks, mēdzam par to priecāties klusām. Pamēģinām otrādi?
Soctīklā “Thread” pamanījām “līdz kaulam” pozitīvu diskusiju par “Liepkalnu ceptuvi” un tās produkciju. Ar prieku dalāmies tālāk. Varbūt arī tev ir kāds pavisam pozitīvs stāsts par kādu veikalu, iestādi, izcilu pakalpojumu?
Lūk, stāsts, kas aizsāka tēmu: “Matemātikas uzdevums iz dzīves: braucot no Rēzeknes uz Rīgu, protams, tika piestāts Liepkalnu ceptuvē. Tika nopirkti 5 eklēri ar mango krēmu un 5 ar ogu-maskarpones krēmu. Pa ceļam tika apēsti 4 eklēri. Bet galapunktā nebija neviena eklēra. Jautājums – kur palika pārējie eklēri???? P.S. Maisiņā tika ielikti visi 10. Pa logu netika izmests neviens un uz grīdas arī nenokrita neviens.”
Arī vairāki komentētāji pievienojas jaukajai diskusijai, norādot, ka “Liepkalnu” gardumi patiešām mēdz izgaist.
