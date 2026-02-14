Vērši un Skorpioni, saturieties! Lūk, kas šajā Valentīndienā gaidāms katras zodiaka zīmes pārstāvim 0
Neatkarīgi no tā, vai šajā Valentīndienā esi nopietnās attiecībās, vienkārši satiecies ar kādu vai esi laimīgi viens, zvaigznēm šogad ir savi īpašie plāni, kas būtiski ietekmēs katras zodiaka zīmes pārstāvi.
Ziņu portālā Parade publicētās prognozes palīdzēs tev labāk saprast, kā Valentīndiena šogad izskatīsies katras zodiaka zīmes pārstāvim.
Auns (21. marts – 19. aprīlis)
Šī Valentīndiena Aunam šķitīs ļoti īpaša. Tu vari izjust spēcīgu vēlmi izrādīt savu pieķeršanos atklātāk nekā parasti — ar mīļiem vārdiem, pārdomātiem darbiem vai lieliem, romantiskiem žestiem, kas atbilst tavai ugunīgajai personībai.
Ja esi attiecībās, tu, visticamāk, vēlēsies palutināt partneri ar uzmanību un likt otram justies īpašam.
Vientuļajiem Auniem mīlestība šogad var parādīties negaidītā veidā. Tradicionāla randiņa vietā tu vari izbaudīt kvalitatīvu laiku kopā ar ģimeni vai tuvākajiem draugiem. Tas ir maigs atgādinājums, ka mīlestība un saikne nav tikai romantika — tā pastāv visās nozīmīgajās attiecībās tavā dzīvē.
Vērsis (20. aprīlis – 20. maijs)
Vēršiem šī Valentīndiena šogad nesīs līdzi noslēpumainu enerģiju. Ja esi turējis savas attiecības slepenībā un viss šķitis neskaidrs, šī diena var dabiski novest pie atklātām sarunām, kas ienes lielāku skaidrību.
Tu vari arī vairāk domāt par to, ko patiesībā vēlies no mīlestības un attiecībām.
Ja esi viens, tu vari justies sabiedriskāks un atvērtāks nekā parasti. Iespējams, vēlēsies pieņemt ielūgumus vai iesaistīties sarunās, kas šķitīs pārsteidzoši nozīmīgas.
Šī Valentīndiena mudina tevi uzticēties šīm emocionālajām pārmaiņām, nevis pretoties tām. Dažreiz visskaistākās saiknes rodas tieši tad, kad nolaižam aizsargbarjeras un ļaujam lietām notikt dabiski.
Dvīņi (21. maijs – 21. jūnijs)
Dvīņiem šogad var būt pretrunīgas sajūtas par Valentīndienu, īpaši, ja pēdējās nedēļas ir bijušas emocionāli nogurdinošas. Tu vari pamanīt, ka komunikācija nav ritējusi tik viegli kā parasti — iespējams, tāpēc, ka esi pārāk daudz analizējis vai juties emocionāli jūtīgāks, nekā ierasts.
Labā ziņa ir tā, ka šī Valentīndiena piedāvā lielisku iespēju mazināt spriedzi un atkal satuvināties caur vienkāršiem, patiesiem mirkļiem kopā.
Ja esi attiecībās, sirsnīgas sarunas un kvalitatīvs laiks ar partneri var palīdzēt atgūt emocionālo līdzsvaru, kura tev pietrūcis.
Vientuļajiem Dvīņiem var gribēties klusāku un mierīgāku dienu, nevis kaut ko sabiedrisku vai aizraujošu. Palikšana mājās, atpūta un apdomīga attieksme pret tēriņiem šobrīd var šķist pievilcīgāka. Dažreiz labākais veids, kā palutināt savu sirdi, ir dot tai mieru, kas tai nepieciešams.