Aleksandrs Lukašenko

Satelītattēlos fiksē jaunu militāro tehniku Baltkrievijā: eksperts tajos saskata svarīgu niansi 0

LA.LV
16:45, 15. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Bijušajā militārajā lidlaukā “Kričev-6”, kas atrodas Baltkrievijā, aktīvi turpinās jaunas militārās bāzes izvēršana. Satelītattēlos redzama militārā tehnika, kā arī jaunas būves un aprīkojums, ziņo Radio Svoboda.

Spriežot pēc 2026. gada 9. februārī uzņemtajiem satelītattēliem, uz centrālā militārā ciemata teritorijas redzamas sešas militārās mašīnas. Iespējams, tās pieder “Orešņik” raķešu sistēmai, jo to izmēri un proporcijas atbilst Krievijas Aizsardzības ministrija agrāk publiskotajiem parametriem.

Tomēr pēc attēlu kvalitātes šobrīd nav iespējams precīzi identificēt transportlīdzekļu tipu.

Zināms arī, ka visām sešām vienībām tiek būvēti divi metāla angāri — to karkasu ēnas redzamas fotogrāfijās.

Turklāt netālu no objekta redzamas aptuveni 25 dažāda tipa militārās mašīnas, vairāki zemes vaļņi, ēka ar neskaidru funkciju, kā arī četri torņi, kuru nozīme pagaidām nav zināma.

Ivan Kricevskis, ukraiņu militārais eksperts un 413. dronu vienības karavīrs, atzina: “Krievija patiešām izvērš infrastruktūru Baltkrievijā, lai tur izvietotu “Orešņik” raķetes — tas ir fakts. Tāpat arī tas, ka tur jau atrodas atsevišķas ballistisko raķešu atbalsta komponentes.”

Taču eksperts brīdina par kādu svarīgu niansi: “Nevar izslēgt, ka krievi vienkārši izveidojuši viltotas militārās pozīcijas. Šī vieta varētu būt dezinformācijas elements, lai maldinātu citus.”

Kricevskis uzskata, ka reālu un viltotu bāžu kombinēšana var būt daļa no ilgtermiņa stratēģijas.

