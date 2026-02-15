Nosūtīji audioziņu? Šī mūsdienu tendence ļoti daudzus saņēmējus var pamatīgi “izbesīt” 0
Interesanti padomāt, cik ļoti laika gaitā mainās paradumi, kā mēs komunicējam ar tiem, kuri nav mums blakus. Agrāk šķita normāli sūtīt vēstuli, vēlāk – telegrammu, tad sekoja stacionāro telefonu laiks, peidžeri, bet nu lielākā daļa no mums savu ikdienu nespēj iedomāties bez mobilā telefona. Un arī ar to nekas nav vienkārši!
Ja mobilo telefonu ēras sākumposmā ar prieku sazvanījāmies vai sūtījām īsziņas, tad nu jau daudzi iemīļojuši “WhatsApp” un tamlīdzīgas saziņas vietnes. Bez tam tajās ne tikai sūtām rakstiskus paziņojumus, bet arī audioziņas, kas daudziem šķiet ļoti ērts veids, kā sazināties, bet citus var pamatīgi uzvilkt.
Par to liek aizdomāties arī kāds @stellastala ieraksts soctīklā “Threads”, kur viņa raksta: “Esmu nemoderns cilvēks, kuru tracina balss ziņas. Ok, retu reizi, bet saņemt 50-100 balss ziņas dienā ir ļoti traki. Eeem, aaa un saņēmējs galā izskatās kā pielipis pie telefona. Atskaņot skaļi nevar, klausuli vislaik pie auss turēt arī negribu. Arguments, ka “visi” tā dara, uz mani nestrādā. Ļoti ceru, ka whatapps reiz ieviesīs balss ziņu bloķēšanu atsevišķos čatos, jo vienmēr ir iespēja zvanīt, ja kas svarīgs! Es kukū?”
Komentāru pie šī ieraksta ir daudz, jūtams, ka tēma ir aktuāla daudziem, taču komentētāji arī dalās divās grupās – vieni šo uzskata par tiešām ērtu saziņas veidu, bet citus tas tracina.
Zemāk iekopēsim dažus viedokļus, taču kāds ir risinājums? Pavisam vienkārši! Droši sūti audioziņas cilvēkiem, kas ir savējie, kuriem zini, ka šāds saziņas veids ir pieņemams. Savukārt, ja jāsazinās ar kādu cilvēku pirmo reizi, drošāk tomēr būs sazvanīties vai uzrakstīt e-pastu.