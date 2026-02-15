FOTO: Shutterstock.com

Nosūtīji audioziņu? Šī mūsdienu tendence ļoti daudzus saņēmējus var pamatīgi “izbesīt” 0

LA.LV
17:26, 15. februāris 2026
Stāsti Pieredze

Interesanti padomāt, cik ļoti laika gaitā mainās paradumi, kā mēs komunicējam ar tiem, kuri nav mums blakus. Agrāk šķita normāli sūtīt vēstuli, vēlāk – telegrammu, tad sekoja stacionāro telefonu laiks, peidžeri, bet nu lielākā daļa no mums savu ikdienu nespēj iedomāties bez mobilā telefona. Un arī ar to nekas nav vienkārši!

Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Veselam
Tava asinsgrupa atklāj par tevi vairāk, nekā varētu šķist. Kas raksturīgs cilvēkiem ar katru no asinsgrupām? 10
Šodien ir īpaša diena, kurā jāizmet 27 lietas: šī tradīcija sola veiksmi un jaunu sākumu
Lasīt citas ziņas

Ja mobilo telefonu ēras sākumposmā ar prieku sazvanījāmies vai sūtījām īsziņas, tad nu jau daudzi iemīļojuši “WhatsApp” un tamlīdzīgas saziņas vietnes. Bez tam tajās ne tikai sūtām rakstiskus paziņojumus, bet arī audioziņas, kas daudziem šķiet ļoti ērts veids, kā sazināties, bet citus var pamatīgi uzvilkt.

Par to liek aizdomāties arī kāds @stellastala ieraksts soctīklā “Threads”, kur viņa raksta: “Esmu nemoderns cilvēks, kuru tracina balss ziņas. Ok, retu reizi, bet saņemt 50-100 balss ziņas dienā ir ļoti traki. Eeem, aaa un saņēmējs galā izskatās kā pielipis pie telefona. Atskaņot skaļi nevar, klausuli vislaik pie auss turēt arī negribu. Arguments, ka “visi” tā dara, uz mani nestrādā. Ļoti ceru, ka whatapps reiz ieviesīs balss ziņu bloķēšanu atsevišķos čatos, jo vienmēr ir iespēja zvanīt, ja kas svarīgs! Es kukū?”

CITI ŠOBRĪD LASA
Kas tāds nebija noticis gandrīz 3 gadus! Ukrainas armija paveic teju neiespējamo
Kokteilis
“Ieva Adamss, mums nav pa ceļam!” Brante izsakās par atmaskoto informāciju, kas nu publicēta
“Es joprojām nespēju aptvert!” Laura Dukure publicē sirdi plosošas pārdomas

Komentāru pie šī ieraksta ir daudz, jūtams, ka tēma ir aktuāla daudziem, taču komentētāji arī dalās divās grupās – vieni šo uzskata par tiešām ērtu saziņas veidu, bet citus tas tracina.

Zemāk iekopēsim dažus viedokļus, taču kāds ir risinājums? Pavisam vienkārši! Droši sūti audioziņas cilvēkiem, kas ir savējie, kuriem zini, ka šāds saziņas veids ir pieņemams. Savukārt, ja jāsazinās ar kādu cilvēku pirmo reizi, drošāk tomēr būs sazvanīties vai uzrakstīt e-pastu.

LA.LV Aptauja

Ko Tu domā par audioziņu sūtīšanu?

  • Man patīk gan saņemt, gan nosūtīt
  • Neiebilstu saņemt, bet nemēdzu sūtīt
  • Mana attieksme ir neitrāla
  • Ciest nevaru!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Kā var šādi gadīties? Saule iespīdēja acīs? Rīgā notikusi trīs “Bolt” mašīnu sadursme
Kokteilis
FOTO. Kādi muskuļi! Maksims Galkins pamatīgi mainījis vizuālo tēlu
“Kā LTV vadībai tas “nepielec”!” Āboliņš un citi, skatoties olimpiskās spēles, norāda, kā ļoti pietrūkst
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.