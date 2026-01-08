Nekad nesēdi uz sliekšņa! Senču brīdinājumi, ko nevajadzētu ignorēt 0
Slieksnis ir vairāk nekā tikai durvju daļa. Tautas ticējumi skaidro, kāpēc šī vieta bieži tika uzskatīta par īpaši spēcīgu un pat bīstamu, ja tajā sēdēja.
Slieksnis kā svēta robeža
Kopš seniem laikiem slieksnis mājās tika uztverts ne tikai kā durvju konstrukcijas elements, bet kā simboliska robeža. Tas atdala drošo un sakārtoto mājas iekšpusi no neparedzamās ārpasaules.
Sēdēšana uz sliekšņa tika uzskatīta par riskantu – cilvēks, kas tur atradās, it kā zaudēja mājas aizsardzību, bet vēl nepiederēja ārējai pasaulei.
Mājas tika uztvertas kā droša vieta, ko sargā gaisma, siltums un senču atmiņas. Slieksnis šajā kontekstā simbolizēja portālu starp divām enerģijām – drošību un ārpasaules neparedzamību.