“Meksika ir mierīga!” pēc 74 cilvēku nāves paziņoja valsts prezidente Klaudija Šeinbauma 0
Meksikas armijas operācijā, kurā tika nogalināts narkobarons Nemesio “El Menčo” Osegera, un tai sekojošā vardarbībā ir gājuši bojā vismaz 74 cilvēki, pirmdien paziņoja drošības ministrs Omars Garsija Arfučs.
Starp nogalinātajiem ir 25 Nacionālās gvardes virsnieki.
59 gadus vecais Halisko Jaunās paaudzes karteļa (CJNG) vadonis Osegera svētdien tika ievainots sadursmē ar karavīriem Halisko štata Tapalpas pilsētā un nomira, kad viņu transportēja lidmašīnā uz Mehiko. Armija mēģināja aizturēt Osegeru, par kura notveršanu bija izsolīta 15 miljonu dolāru atlīdzība.
CJNG kaujinieki, atriebjoties par uzbrukumu bosam un viņa nāvi, vairākos štatos aizdedzināja automašīnas un ar tām bloķēja ceļus. Viņi arī uzbruka bankām, degvielas uzpildes stacijām un veikaliem.
Valdība pirmdien paziņoja, ka situācija atkal tiek kontrolēta.
“Meksika ir mierīga. Mēs pamodāmies bez jebkādām ceļu blokādēm, un visa aktivitāte ir atjaunota,” sacīja valsts prezidente Klaudija Šeinbauma.
Prezidente uzsvēra, ka armijas operācijā piedalījās tikai Meksikas bruņotie spēki. Tomēr operācija tika veikta, līdzās Meksikas operatīvajai informācijai izmantojot arī “papildu informāciju” no ASV iestādēm.
Operācijas laikā tika nogalināti astoņi bandīti Halisko štata Tapalpas pilsētā, paziņoja Meksikas Aizsardzības ministrija. Drošības spēki arī konfiscēja bruņumašīnas un ieročus, tai skaitā raķešmetēju, ar kuru iespējams notriekt helikopterus vai lidmašīnas.
Vardarbība pēc Osegeras nāves skāra apmēram 20 no 32 Meksikas štatiem, ziņoja mediji. Vairākas ārvalstu vēstniecības Mehiko aicināja savus pilsoņus būt piesardzīgiem.
Bijušais policists Osegera bija vadījis CJNG kopš šī karteļa dibināšanas 2011. gadā. Meksikas noziedzīgajā pasaulē viņš bija iesaukts par “Gaiļu kungu”, jo viņam patika gaiļu cīņas.
Viņa vadītais kartelis ir transnacionāla organizācija, kuras sakari sniedzas līdz Ķīnai un Austrālijai. Kartelis nodarbojas ne tikai ar fentanila kontrabandu, bet arī ir iesaistīts izspiešanā, migrantu kontrabandā, naftas un citu izrakteņu zagšanā, un ieroču kontrabandā.