“Man vienalga viss!” 8 frāzes, kas signalizē, ka cilvēkam tieši šobrīd ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts 0
Dažkārt pat vienkāršas ikdienas frāzes var norādīt uz to, ka cilvēks jūtas nelaimīgs vai pat cieš no iespējamas depresijas. Vienkāršas frāzes, kas šķiet ikdienišķas, bieži vien ir emocionāli signāli par nogurumu, motivācijas zudumu vai zemu pašvērtējumu. Ja šādas frāzes atkārtojas jūsu vai tuvinieku runā, tas var būt rādītājs, ka cilvēkam iekšēji ir grūti un viņam nepieciešama uzmanība un jūsu atbalsts tieši tajā brīdī, nevis pēc ilgāka laika, kad jums tam būs laiks.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.