Drosmīgi! Niks Endziņš nākotnē apsver palielināt kādu savu ķermeņa daļu 0
Pēc nesenā publiskā konflikta šova “Slavenības. Bez filtra” pāris Sindija Bokāne un Niks Endziņš ir ne tikai salīguši, bet arī atsākuši kopīgas gaitas, šoreiz apmeklējot skaistumkopšanas klīniku. Sindijas mērķis bija skaidrs — vizuālas pārmaiņas ar lūpu filleru palīdzību.
Konsultācijas laikā pie speciālistes tika apspriestas vēlamās lūpu proporcijas. Kamēr Sindija koncentrējās uz augšlūpas akcentēšanu, Niks ierosināja neaizmirst arī par apakšējo daļu, piebilstot: “Lai tādas sulīgas lūpas būtu.” Uz ārstes jautājumu par to, vai mērķis ir dabisks tēls vai pamanāms apjoms, abi vienoti izvēlējās otro variantu. Niks savu atbalstu neslēpa arī komentāros ārpus kabineta: “Man šī ideja patīk, jo Sindijai tā patīk. Kuram gan nepatīk kuplākas lūpas?”
Vizīte raisīja Nika interesi arī par procedūrām stiprā dzimuma pārstāvjiem. Mediķe apstiprināja, ka vīrieši tiešām mēdz koriģēt lūpu kontūras vecuma izmaiņu dēļ, uz ko Niks reaģēja atvērti, pieļaujot šādu iespēju arī sev nākotnē.
Pašā injekciju procesā Sindijai bija būtiski just partnera klātbūtni. Niks pienākumu pildīja godam — cieši turēja draudzenes roku un centās kliedēt viņas diskomfortu ar uzmundrinājumiem: “Tas ir tā vērts! Es jau varu iztēloties! Tās sāpītes jāpacieš tikai 15 minūtes.”
VIDEO: