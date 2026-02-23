Kārlis Daukšts: Trešais pasaules karš var izcelties nevis Ukrainā, bet… 0
TV24 raidījumā “Globuss” vēsturnieks, politologs Kārlis Daukšts norāda, ka satraucoši ir tas, ka daudzi norāda, ka 3. pasaules karš var izcelties nevis Ukrainā, bet gan Tuvajos Austrumos, jo krievi, ķīnieši un arī irāņi ir Hormuzas šaurumā šobrīd uzsākuši militārās mācības.
“Tās faktiski notiek paralēli ar Amerikas Savienoto Valstu savilktajiem spēkiem,” norāda Daukšts.
Lai gan tiek uzsvērts, ka krievi, ķīnieši un irāņi nav tik spējīgi, Daukšts norāda, ka tajā pašā laikā viņu iesaistīšanās vai līdzdalība Hormuza jūras šaurumā ir ļoti pamatīgs saspīlējuma centrs.
Jau iepriekš vēstījām, ka Irāna un Krievija Omānas jūrā rīkos flotes manevrus, vēsta Irānas mediji.
Pirmdien Revolūcijas gvarde, Irānas armijas atzars, arī sāka mācības stratēģiski svarīgajā Hormuza šaurumā.
“Irānas Islāma Republikas un Krievijas kopīgās jūras spēku mācības notiks rīt Omānas jūrā un Indijas okeāna ziemeļos,” vēsta ziņu aģentūra ISNA, atsaucoties uz manevru pārstāvi sakariem ar presi kontradmirāli Hasanu Magsudlu.
“Mācību mērķis ir stiprināt jūras drošību un padziļināt abu valstu jūras spēku attiecības,” sacīja pārstāvis.
Cik ilgi manevri turpināsies, netiek atklāts.
