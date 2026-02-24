VIDEO. Maskavas dzelzceļa stacijā eksplodējusi bumba – ir bojāgājušie 51

LA.LV
7:46, 24. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Auto sprādziens nogalina policistu Maskavas dzelzceļa stacijā, ziņo ārvalstu prese.

Kokteilis
Šajos 6 gados dzimušie ir patiesi unikāli: astrologi viņus dēvē par zvaigžņu sēklām
TV24
Kārlis Daukšts: Trešais pasaules karš var izcelties nevis Ukrainā, bet…
“Mēs ar māsu bijām paralizētas bailēs!” Slimnīcas tehniska kļūda naktī satricina neskaitāmus cilvēkus 3
Lasīt citas ziņas

Krievijas varasiestādes ziņoja, ka uzbrukums bija vērsts pret ceļu policijas patruļas automašīnu, un notikuma vietā gāja bojā viens policists; vēlāk tika paziņots, ka arī aizdomās turamais miris notikuma vietā. Otrdien ap pusnakti pie Maskavas Savelovskas stacijas laukuma notika sprādziens, kas trāpīja policijas patruļas automašīnai, informēja vietējās varasiestādes.

Krievijas Iekšlietu ministrija paziņoja, ka viens policists gāja bojā un vēl divi tika ievainoti pēc tam, kad nezināma persona pietuvojās viņu transportlīdzeklim, kur notika sprādziens.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kauņas rajonā miris atrasts divus gadus vecs zēns
Aizveda līdz mājai un mēģināja nobučot: mileniāļi diskutē par mūsdienās satraucošu tendenci, kas “vecajos laikos” bija pieņemama
“Meksika ir mierīga!” pēc 74 cilvēku nāves paziņoja valsts prezidente Klaudija Šeinbauma

“Šodien ap plkst. 00.05 nezināma persona pietuvojās Maskavas Iekšlietu pārvaldes Ziemeļaustrumu administratīvā apgabala ceļu policijas darbiniekiem, kuri dienesta automašīnā patrulēja pie Savelovskas stacijas laukuma,” teikts ministrijas paziņojumā, par ko ziņoja Krievijas neatkarīgais medijs “Astra”. “Astra” publicētajā video, kurā redzamas sprādziena sekas, redzams, ka automašīnai izsisti logi, atvērts bagāžnieks un uz durvīm redzami iespiedumi. Tomēr transportlīdzeklis sprādzienā neaizdegas. Sākotnēji ministrija paziņoja, ka notiek aizdomās turamā aizturēšanas pasākumi, bet vēlāk apstiprināja, ka aizdomās turamais miris notikuma vietā.

Krievijas valsts medijs “RIA Novosti” ziņoja, ka notikuma vietā ieradies Krievijas iekšlietu ministrs Vladimirs Kolokoļcevs, lai apskatītu notikušo.

Bojāgājušais policists identificēts kā vecākais policijas leitnants Deniss Bratuščenko, paziņoja Krievijas Iekšlietu ministrijas pārstāve Irina Volka. Viņa norādīja, ka Bratuščenko bija 34 gadus vecs un Maskavas policijā sāka strādāt 2019. gada martā.

Sprādziena pilnie apstākļi, tostarp spridzinātāja identitāte un motīvs, joprojām nav skaidri.

Iepriekšējie sprādzieni Maskavā

2025. gada decembrī Maskavā tika nogalināti arī divi policisti; vēlāk Kijiva uzņēmās atbildību, paziņojot, ka abi piedalījušies karadarbībā un pastrādājuši kara noziegumus Ukrainā.

24. decembrī abi gāja bojā nakts sprādzienā Maskavā, kad mēģināja aizturēt aizdomās turamo; bumba detonējās brīdī, kad viņi viņam pietuvojās.

Laikraksta “Kyiv Post” avoti Ukrainas Militārajā izlūkdienestā (HUR) vēlāk apstiprināja, ka dienests bija iesaistīts uzbrukumā, norādot, ka nogalinātie bija piedalījušies Krievijas iebrukumā Ukrainā un spīdzinājuši ukraiņu karagūstekņus. Sprādziens notika netālu no vietas, kur dažas dienas iepriekš tika nogalināts Krievijas ģenerālleitnants Fanils Sarvarovs — spridzeklis bija novietots zem viņa novietotās automašīnas.

Sarvarovs bija Krievijas Ģenerālštāba mācību departamenta vadītājs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Būtisks pārkāpums!” Maskavas tiesas redzeslokā nonācis Andreja Ēķa seriāls “Dumpis”
Tiesa beidzot lems par Timmas un Sedokovas kopīgi iegūtās mantas sadali: jau nolikts datums
TV24
Maskavā nezināms uzbrucējs mugurā sašauj ģenerālleitnantu – Slaidiņš apšauba Kremļa versiju par uzbrukumu ģenerālim
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.