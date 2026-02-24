VIDEO. Maskavas dzelzceļa stacijā eksplodējusi bumba – ir bojāgājušie 51
Auto sprādziens nogalina policistu Maskavas dzelzceļa stacijā, ziņo ārvalstu prese.
Krievijas varasiestādes ziņoja, ka uzbrukums bija vērsts pret ceļu policijas patruļas automašīnu, un notikuma vietā gāja bojā viens policists; vēlāk tika paziņots, ka arī aizdomās turamais miris notikuma vietā. Otrdien ap pusnakti pie Maskavas Savelovskas stacijas laukuma notika sprādziens, kas trāpīja policijas patruļas automašīnai, informēja vietējās varasiestādes.
Krievijas Iekšlietu ministrija paziņoja, ka viens policists gāja bojā un vēl divi tika ievainoti pēc tam, kad nezināma persona pietuvojās viņu transportlīdzeklim, kur notika sprādziens.
“Šodien ap plkst. 00.05 nezināma persona pietuvojās Maskavas Iekšlietu pārvaldes Ziemeļaustrumu administratīvā apgabala ceļu policijas darbiniekiem, kuri dienesta automašīnā patrulēja pie Savelovskas stacijas laukuma,” teikts ministrijas paziņojumā, par ko ziņoja Krievijas neatkarīgais medijs “Astra”. “Astra” publicētajā video, kurā redzamas sprādziena sekas, redzams, ka automašīnai izsisti logi, atvērts bagāžnieks un uz durvīm redzami iespiedumi. Tomēr transportlīdzeklis sprādzienā neaizdegas. Sākotnēji ministrija paziņoja, ka notiek aizdomās turamā aizturēšanas pasākumi, bet vēlāk apstiprināja, ka aizdomās turamais miris notikuma vietā.
Krievijas valsts medijs “RIA Novosti” ziņoja, ka notikuma vietā ieradies Krievijas iekšlietu ministrs Vladimirs Kolokoļcevs, lai apskatītu notikušo.
Bojāgājušais policists identificēts kā vecākais policijas leitnants Deniss Bratuščenko, paziņoja Krievijas Iekšlietu ministrijas pārstāve Irina Volka. Viņa norādīja, ka Bratuščenko bija 34 gadus vecs un Maskavas policijā sāka strādāt 2019. gada martā.
Sprādziena pilnie apstākļi, tostarp spridzinātāja identitāte un motīvs, joprojām nav skaidri.
Iepriekšējie sprādzieni Maskavā
2025. gada decembrī Maskavā tika nogalināti arī divi policisti; vēlāk Kijiva uzņēmās atbildību, paziņojot, ka abi piedalījušies karadarbībā un pastrādājuši kara noziegumus Ukrainā.
24. decembrī abi gāja bojā nakts sprādzienā Maskavā, kad mēģināja aizturēt aizdomās turamo; bumba detonējās brīdī, kad viņi viņam pietuvojās.
Laikraksta “Kyiv Post” avoti Ukrainas Militārajā izlūkdienestā (HUR) vēlāk apstiprināja, ka dienests bija iesaistīts uzbrukumā, norādot, ka nogalinātie bija piedalījušies Krievijas iebrukumā Ukrainā un spīdzinājuši ukraiņu karagūstekņus. Sprādziens notika netālu no vietas, kur dažas dienas iepriekš tika nogalināts Krievijas ģenerālleitnants Fanils Sarvarovs — spridzeklis bija novietots zem viņa novietotās automašīnas.
Sarvarovs bija Krievijas Ģenerālštāba mācību departamenta vadītājs.
💥Eksplozja przy Dworcu Sawiołowskim w Moskwie — zginął zamachowiec i policjant.
Nieznany mężczyzna zdetonował ładunek wybuchowy przy radiowozie drogówki z funkcjonariuszami w środku w Moskwie. Do zdarzenia doszło około północy w pobliżu Dworca Sawiołowskiego — mężczyzna podszedł… pic.twitter.com/v9ck6ahStJ
— NEXTA Polska (@nexta_polska) February 24, 2026