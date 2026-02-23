Mēs neviens nekļūstam jaunāks: 6 pazīmes, kas apliecina, ka cilvēks noveco pareizi 0
Runājot par novecošanu, bieži vien tiek pieminēti tādi faktori kā fiziskās aktivitātes un veselīgs uzturs. Taču, kā vēstīts portālā “HuffPost”, pilnvērtīga un veselīga novecošana ir daudz plašāks jēdziens, kas ietver ne tikai ķermeņa stāvokli, bet arī emocionālo un mentālo labsajūtu.
Kā norāda geriatri, laba novecošana sastāv no trim atšķirīgām sastāvdaļām – fiziskās veselības, emocionālās saiknes ar citiem un psiholoģiskā atbalsta. Pēc ārstu domām, ir virkne ikdienas ieradumu un pazīmju, kas liecina, ka cilvēks par sevi rūpējas un noveco veselīgi. Lūk, kādas tās ir.