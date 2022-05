Publicitātes foto

Teju puse Latvijas iedzīvotāju atklāti atzīst, ka nezina, kā tiek pārvaldīts viņu pensijas uzkrājums un cik viņi par to maksā komisijās. Bankas Citadele meitas sabiedrības “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis atklāj, kā kopā ar savu pensiju pārvaldnieku iespējams ietaupīt, lai maksimāli audzētu uzkrājumus vecumdienām.

“Zināt, cik maksājam par ikdienā saņemtajiem pakalpojumiem ir īpaši svarīgi laikos, kad pasaulē valda nemiers un pieaug ikdienas izmaksas. Būtu vērtīgi pārskatīt izdevumus un neaizmirst arī par pensiju pārvaldīšanas komisijām, kurām jābūt atbilstošām pārvaldnieka ieguldītajam darbam,” stāsta bankas Citadeles meitas sabiedrības “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis, kura vadītā pensiju uzkrājumu pārvaldītāju komanda nesen Latvijas iedzīvotājiem sākusi piedāvāt pirmo pasīvi pārvaldīto pensiju plānu – “CBL Indeksu plāns” – bez pārvaldīšanas maksas. Pirmā mēneša laikā “CBL Indeksu plānam” un uzkrājumu pārvaldītāju komandai uzticējušies iedzīvotāji ar kopējo uzkrājumu gandrīz viena miljona eiro apmērā.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Pensiju 2. līmeņa uzkrājumā no katras algas tiek novirzīti seši procenti, kas nonāk pie izvēlētā pārvaldītāja. Katrs var izvēlēties ne tikai pārvaldītāju, bet arī pensijas uzkrājuma ieguldījumu plānu jeb pieeju, pēc kādas pārvaldītājs var cilvēka uzkrājumu palielināt. Piemēram, ieguldot akcijās, parāda vērtspapīros utt. Parasti izšķir divas pieejas – pasīvo un aktīvo pārvaldi.

Kāda ir atšķirība starp pasīvo un aktīvo pensijas plānu pārvaldi?

Nosaukumi jau pasaka priekšā pieejas pamatprincipus. Aktīvajā pārvaldē speciālisti analizē, kur labāk ieguldīt klientu līdzekļus, kā arī reaģē uz pasaules notikumiem, lai iespēju robežās uzkrājums nesamazinātos brīžos, kad vērojama finanšu tirgus lejupslīde. Pasīvajā pārvaldē process ir automatizēts un līdzekļi nonāk indeksu fondos. Piemēram, ieguldīts tiek indeksu fondā, ko veido 100 pasaulē veiksmīgāko uzņēmumu akcijas. Pasīvā pārvalde pēc būtības ietver mazāk speciālistu tiešo iesaisti, līdz ar to šiem plāniem komisijas maksām būtu jābūt niecīgām vai vispār bez komisijas maksas. Tomēr redzam, ka Latvijā par indeksu plānu pārvaldīšanu joprojām tiek prasītas nesamērīgas pārvaldīšanas maksas, kas atsevišķos gadījumos pielīdzināmas aktīvās pārvaldes maksām.

Kāpēc ir iespējams piedāvāt pasīvi pārvaldītu plānu bez komisijas maksas?

Redzam, ka iedzīvotājiem ir pietiekami liela interese savu pensiju ļaut pārvaldīt ar pasīvo pārvaldi, kur ir iespējams līdz pat 100 % no saviem līdzekļiem ieguldīt uzņēmumu akcijās. “CBL Asset Management” komanda šo pakalpojumu piedāvā bez pārvaldīšanas maksas, jo 20 gadu gaitā ir izstrādāti un ieviesti procesi, kas aktīvās pārvaldības ietvaros ir izkopti tiktāl, ka pasīvās pārvaldes veikšanai nekādas papildu izmaksas nerodas. Komisijas maksas regulē valsts, un to veidi ir dažādi, tomēr jaunajā “CBL Indeksu plānā” netiek iekasēta ne mainīgā, ne pastāvīgā pārvaldības komisijas maksa, un ar to šis plāns ir unikāls. Tiek piemērota tikai turētājbankas komisija 0,08 % gadā no visas uzkrātās summas. Šī komisija sedz bankas izdevumus par vērtspapīru glabāšanu, kas tiek maksāti trešajām pusēm.

Kāds ir “CBL Indeksu plāna” veidošanas princips?

Pateicoties uzkrājumu pārvaldītāju komandas pieredzei, mūsdienīgai datu analīzei un dažādiem optimizācijas modeļiem, Citadeles meitas uzņēmuma profesionāļi ir izveidojuši, mūsuprāt, efektīvāko ieguldījumu struktūru, kuras pamatā ir tirgus indeksus replicējoši fondi un ETF jeb biržā tirgotie fondi. Patlaban 70 % no šī plāna investīcijām veido ASV uzņēmumi. Salīdzinājumā ar citiem pārvaldītājiem “CBL Asset Management” piedāvā investēt gan lielajos ASV uzņēmumos, gan mazāka kapitāla apjoma kompānijās, tādejādi dažādojot portfeļa piedāvājumu un samazinot riskus.

Vai viena recepte der visiem?

Kopumā noteicošais ir katra iedzīvotāja vecums. Investīciju pamata teorija saka – jo garāks paredzētais investīciju periods, jo lielāku riska profilu investors var uzņemties. Pensiju 2. līmeņa plānu gadījumā tas nozīmē – jo jaunāks cilvēks, jo lielāka akciju ieguldījumu īpatsvara plānu tas var izvēlēties. Mainoties normatīvajiem aktiem, pēdējos gados ir palielinājies pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu klāsts, kas mēdz radīt galvassāpes iedzīvotājam. Lai palīdzētu neapjukt informācijas gūzmā un izvēlēties atbilstošo pensiju 2. līmeņa plānu, palīdzot arī aprēķināt savu personīgo nākotnes pensiju, “CBL Asset Management” ir apkopojis informāciju mājas lapā pensija.lv.

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauju par Latvijas iedzīvotāju zināšanām sava pensijas uzkrājumu plāna pārvaldīšanā banka Citadele veica šī gada februārī, aptaujājot 755 iedzīvotājus vecuma grupā no 18 līdz 59 gadiem.