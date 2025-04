Sabiedriskais transports Rīgā. Foto: Zane Bitere/LETA

Lai veidotu jaunus tramvaja maršrutu savienojumus un attīstītu sabiedriskā transporta tīklu, uzņēmums “Rīgas satiksme” veidos jaunus tramvaja maršrutus un veiks būtiskas izmaiņas vairākos esošajos. Par izmaiņām tika nolemts Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas sēdē trešdien, 16. aprīlī, un tās stāsies spēkā no 1. maija, tā portālam LA.LV apliecināja Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Aira Ancāne.

“Šīs būs globālas izmaiņas visā tramvaja maršrutu tīklā, kuru galvenais vadmotīvs ir uzlabotā satiksmes infrastruktūra, veicot sliežu ceļa rekonstrukciju Slokas ielā. “Rīgas satiksme” ir veikusi lielu darbu, analizējot izmaiņu variantus, vērtējot pasažieru plūsmas, zemās grīdas tramvaju infrastruktūras pieejamību, kā arī skatot potenciālo ekonomisko ietekmi. Līdz ar to no 1.maija tiks mainīti gan vairāku maršrutu kustības saraksti, gan izveidoti jauni maršruti, kas saglabās pasažieriem būtiskus esošos savienojumus, bet vienlaikus veicinās maršrutu tīkla attīstību. Būtiski ir tas, ka uzlabosies arī apkaimju savienojamība, piemēram, no Ķengaraga līdz Pārdaugavai pasažieri tagad varēs aizbraukt bez pārsēšanās,” skaidroja komisijas priekšsēdētājs Miroslavs Kodis.

Būs jauns tramvaja maršruts “Iļģuciems – Ķengarags” – Nr. 14

No 1. maija tiks atklāts jauns tramvaja maršruts Nr. 14, kas savienos Iļģuciemu ar Ķengaragu. Tajā kursēs arī zemās grīdas tramvaji, nodrošinot ērtāku piekļuvi arī Iļģuciema virzienā. Maršruts vedīs gar Rīgas starptautisko autoostu, sniedzot Pārdaugavas iedzīvotājiem ērtu iespēju nokļūt Centrāltirgus apkārtnē.

Pagarinās 2. tramvaja maršrutu, kam būs jauns numurs – Nr. 8

Pašreizējais 2. tramvaja maršruts tiks pagarināts līdz Mīlgrāvim un turpmāk kursēs ar jaunu numuru – Nr. 8 – maršrutā “Mīlgrāvis – Tapešu iela”. Brīvdienās daļa reisu tiks organizēta posmā “Stacijas laukums – Tapešu iela”, un tie būs apzīmēti ar maršruta numuru 8a. Kustības intensitāte saglabāsies līdzvērtīga līdzšinējam 2. tramvaja maršrutam. Tāpat pasažieriem būs iespēja ērti pārsēsties citos tramvaju maršrutos, kuru kustība būs savstarpēji saskaņota.

Izmaiņas būs arī 5. tramvaja kustībā

Tā kā Iļģuciema iedzīvotājiem turpmāk būs pieejams arī jaunais 14. maršruts, 5. tramvaja kustības sarakstā mainīsies intervāli. Maršruts “Iļģuciems – Mīlgrāvis” tiks saglabāts, taču tiks veiktas izmaiņas kustības sarakstos palielinot intervālu starp reisiem. Šīs izmaiņas pilnībā kompensēs jaunie 14. maršruta reisi Iļģuciema virzienā, kā arī 8. maršruta reisi Mīlgrāvja virzienā.

10. tramvajs atgriezīsies Centrāltirgū – ar jaunu kustības virzienu

Pēc tam, kad aprīlī noslēgsies pārvada būvniecība “Rail Baltica” projektā, tiks atjaunota tramvaju kustība līdz Centrāltirgum. 10. tramvajs turpmāk kursēs pa Centrāltirgus loku pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

Maršruts no Bišumuižas virzīsies līdz 11. novembra krastmalai, pēc tam pa Lastādijas un Centrāltirgus ielu līdz pieturai “Autoosta”, tālāk – pa Prāgas un 13. janvāra ielu atpakaļ uz ierasto maršrutu.

Maršruta nosaukums nemainīsies, un arī reisu skaits paliks tāds pats kā līdz šim, kad tramvajs kursēja līdz Stacijas laukumam.

Izmaiņas gaidāmas arī 1., 7. un 11. tramvaju kustības sarakstos

Tiks pārskatīti atiešanas laiki 1., 7. un 11. tramvaju maršrutos, lai nodrošinātu labāku saskaņojumu ar 5., 8., 10. un 14. maršruta tramvajiem kopīgajos posmos. Reisu skaits netiks mainīts, taču tiks precizēts tramvaju sadalījums starp 3. un 5. tramvaju depo.