Ilustratīvs foto. Foto: LETA/Zane Bitere

No nākamās nedēļas plānoti satiksmes ierobežojumi Lāčplēša ielā dzelzceļa pārvada izbūves laikā Ieteikt







Dzelzceļa pārvada izbūves laikā no nākamās nedēļas plānoti satiksmes ierobežojumi Lāčplēša ielā, Rīgā, aģentūru LETA informēja “Rail Baltica” Rīgas Centrālā mezgla būvnieka “BeReRix” pārstāvji.

Kompānijā atzīmē, ka “BeReRix” sāk noslēdzošo “Rail Baltica” Lāčplēša ielas pārvada zonas būvniecības posmu – ielas braucamās daļas pārbūvi austrumu pusē.

Būvniecības darbu laikā no otrdienas, 23.maija, uz piecām nedēļām tiks ieviesti gājēju plūsmas un transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi – līdz jūnija beigām satiksme tiks organizēta Lāčplēša ielas pārvada rietumu pusē pa vienai joslai katrā virzienā, kā arī tiks slēgts Kalupes ielas savienojums ar Lāčplēša ielu.

Lai pabeigtu Lāčplēša ielas rekonstrukcijas darbus drošā veidā un iela nebūtu pilnībā jāslēdz, būvniecības darbu laikā satiksme tiks organizēta pārvada rietumu pusē.

Ielas pārbūves darbus “BeReRix” sāka pagājušā gada rudenī, austrumu puses rekonstrukciju – noslēdzošos ielas darbus – ieplānojot periodā, kad ir mazāk intensīva satiksme, tas ir, līdz ar skolēnu brīvlaika sākumu. Šajā laikā plānots pabeigt arī rietumu pusē esošās ietves un veloceļa izbūves darbus.

“Rail Baltica” Lāčplēša ielas pārvada zonas labiekārtošanas darbi tiks īstenoti 2024.gadā.

Būvniecības darbu laikā transportlīdzekļu satiksmei tiks slēgts arī Kalupes ielas savienojums ar Lāčplēša ielu, autotransportam izmantojot Krāslavas un Spīdolas ielas. Savukārt gājējiem Lāčplēša ielu būs iespējams šķērsot jaunā gājēju pārejā pie Kalupes ielas, kas ir daļa no “Rail Baltica” projektā paredzētajiem risinājumiem un būs pieejama iedzīvotājiem arī turpmāk.

Plānots, ka būvniecības darbi šajā zonā tiks pilnībā pabeigti līdz 2023.gada jūlijam, kad Lāčplēša ielā tiks atjaunota pilnvērtīga četru joslu satiksme.

“Rail Baltica” trases izbūves rezultātā Lāčplēša ielas teritorijā tiks izveidotas divas pilnvērtīgas auto joslas katrā virzienā, velosipēdistiem kļūs pieejams divvirzienu velo ceļš. Savukārt gājēju plūsma tiks organizēta drošā, maģistrālai ielai atbilstošā veidā, tostarp izveidojot drošu ar luksoforu regulētu gājēju pāreju pie Kalupes ielas. No Lāčplēša ielas līdz pat Rīgas Centrālajai stacijai cilvēkus ar redzes traucējumiem vadīs taktilā josla.

“BeReRix” aicina autotransporta vadītājus un iedzīvotājus sekot līdzi pilsētvidē izvietotajām norādēm un savlaicīgi izplānot pārvietošanās maršrutus, lai nokļūtu izvēlētajā galamērķī. Ja darbi Lāčplēša ielā tiks pabeigti ātrāk un to varēs atvērt autotransporta satiksmei, pilnsabiedrība “BeReRix” sadarbībā ar iesaistītajām pusēm to atvērs, par to informējot sabiedrību.

Pilnsabiedrībā “BeReRix” apvienojušies Beļģijas būvniecības uzņēmums “Besix Group”, Latvijas būvnieks “Rere būve” un Itālijas būvnieks “Rizzani de Eccher” ar mērķi īstenot projekta “Rail Baltica” nozīmīgu daļu – Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas kompleksa projektēšanu un pārbūvi, jaunu Eiropas platuma sliežu un dzelzceļa tilta pār Daugavu, uzbēruma un pieguļošās infrastruktūras projektēšanu un būvniecību.

“Rail Baltica” projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 milimetru) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.

Sākotnēji bija paredzēts, ka “Rail Baltica” izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, bet iesaistītās puses vairākkārt paudušas, ka tās ir būtiski pieaugušas. Daļa izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem. Dzelzceļa līniju “Rail Baltica” plānots atklāt secīgi pa posmiem laikā no 2028.gada līdz 2030.gadam.