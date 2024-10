Nodokļu eksperts rosina tiekties uz līmeni: “VID varētu teikt – tev ir šis “Mercedes”. Lūdzu, samaksā nodokli par to un aizmirstam!” Ieteikt







Latvijā ēnu ekonomikas apkarošana un efektīva nodokļu iekasēšana ir aktuālas tēmas, par kurām tiek diskutēts gan ekspertu, gan sabiedrības līmenī. Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir institūcija, kas atbild par maksājumu kontroli un godīgu saimniecisko darbību. Tomēr jautājumi par nodokļu sistēmas efektivitāti un VID darbību joprojām rada daudz diskusiju.

“Ja mēs runājam par ēnu ekonomiku, par budžetu un nodokļiem, ir jāpieskaras fundamentālam jautājumam – kas ir iekasēšana?” TV24 raidījumā “Naudas cena” skaidro nodokļu eksperts Ainis Dābols. Daudz tiek runāts par to, kāpēc rodas nodokļu parādi, kurš cik ir parādā un kā tas viss ir veidojies.

Dābols uzskata, ka pārāk maz tiek runāts par VID kā tādu: “Ja es pareizi sekoju līdzi izmaiņām, tad ir arī likuma izmaiņas un VID ir bijusi zināma reorganizācija. Ēnu ekonomikas apkarošanas instruments jau ir pašos pamatos VID. Protams, ka tam nav jābūt represīvam.”

Nodokļu maksātāji, kuri saņēma pēdējā laikā daudz apspriestās vēstules no VID, lielākoties ir tādi, kuriem nav miljonu kontos. Piemēram, nodokļu maksātājs, kurš nodarbojas ar kāda pakalpojuma sniegšanu un pārvietojas ar “Mercedes”. VID būtu jāprasa nodoklis par šo “Mercedes”: “Pagaidām tiek prasīts par to, no kurienes nāk nauda.”

Dābols uzsver, ka, viņaprāt, VID nebūtu jābūt represīvai iestādei: “VID varētu teikt – tev ir šis “Mercedes”. Lūdzu, samaksā nodokli par to un aizmirstam.” Nodokļu eksperts uzskata, ka šāds darbības stils bez represijām būtu tas, uz ko ir jātiecas VID.

