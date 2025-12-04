Vardarbība un izjukušas ģimenes: politiķis atklāj alkohola patieso cenu 0

Latvijā alkohola patēriņš joprojām ir viens no augstākajiem Eiropā, tomēr par šīs problēmas patieso cenu sabiedrībā runā pārāk maz. TV24 raidījumā “Preses klubs” Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs, Ārlietu komisijas deputāts (P) Edmunds Cepurītis skaidro, kāpēc alkohola radītās sekas valstij izmaksā vairāk nekā jebkuri ierobežojumi, un kāpēc Latvija vairs nevar atļauties šo problēmu ignorēt.

Cepurītis skaidro, ka Latvijā alkohola patēriņš joprojām ir viens no augstākajiem Eiropā. Eiropā cilvēki arvien vairāk uzmanības velta veselīgam dzīvesveidam un samazina alkohola lietošanu. Līdzīga tendence sākot parādīties arī jauniešu vidū.

Viņš norāda, ka Latvijā alkohols izmaksā ļoti dārgi: “Mēs Saeimā skatījāmies, ka mēs kā sabiedrība subsidējam alkohola nozari.” Pie izmaksām jāskaita ne tikai veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi, bet arī naudā nemērāmas lietas – vardarbība ģimenē, izjukušas attiecības, kuru pamatā nereti ir bijis pārmērīgs alkohola patēriņš.

Šīs izmaksas esot daudz lielākas nekā jebkuri ieņēmumi no akcīzes nodokļa, uzsver politiķis.

Cepurītis atzīst, ka ir viens no tiem “ļaunajiem”, kas virzījis stingrākus ierobežojumus alkohola tirdzniecībai – tostarp īsāku tirdzniecības laiku un augstāku akcīzi.

“Mēs nevaram atļauties visas sliktās sekas, kuras rada tik augsti alkohola lietošanas rādītāji, kādi ir Latvijā,” viņš piebilst.

