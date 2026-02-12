Valstī pieaug kurināmā deficīts! PTAC pateicas tirgotājiem, kas ievieš pirkuma limitus 0
Pašreizējās bargās ziemas apstākļi un strauji augošais pieprasījums pēc kurināmā Latvijā ir radījis situāciju, kurā vērojams granulu un cita cietā kurināmā nepietiekamības risks.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) augstu novērtē tos tirgotājus, kuri īsteno atbildīgus pārdošanas ierobežojumus, lai nodrošinātu, ka piegādātā prece pietiek pēc iespējas vairāk mājsaimniecībām, kā arī lai novērstu pārpirkšanu un spekulatīvu cenu veidošanos.
PTAC, aptaujājot piecus vadošos nepārtikas mazumtirdzniecības tīklus, kā arī 15 reģionālos tirgotājus (tostarp granulu ražotājus), secina, ka tirgotājiem granulu uzkrājumu pašlaik nav. Prece tiek izpārdota, tiklīdz nonāk veikalos.
Lai ierobežotu pārpircēju darbību un nodrošinātu godīgu preču pieejamību, 20% tirgotāju īsteno pirkumu limitus – 1 tonnas pirkuma limits, 1-2 palešu limiti (viena palete ~ 975 kg), noteiktu maisu skaita limiti u. c.
Pēc PTAC novērojumiem pārdošanas limiti ieviesti arī saistībā ar citiem cietā kurināmā veidiem, piemēram, kokskaidu briketēm.
PTAC direktore Zaiga Liepiņa: “Mēs atzinīgi vērtējam tirgotāju rīcību ieviest kurināmā pārdošanas limitus vienam pirkumam, lai pēc iespējas vairākām mājsaimniecībām šajā bargajā ziemā pietiek kurināmā, kā arī lai novērstu spekulatīvus pārpircēju darījumus. PTAC turpinās monitorēt situāciju.“
PTAC brīdina patērētājus uzmanīties no krāpniekiem! Rūpīgi pārbaudiet visu informāciju par pārdevēju: pārbaudiet, vai par konkrēto pārdevēju internetā nav sūdzību; salīdziniet, vai netiek piedāvāta aizdomīgi zema cena!
Pirms maksājat, pārbaudiet preces parametrus un pieejamos kvalitātes apliecinājumus un tajos norādīto informāciju (piemēram, izejmateriāls, siltumspēja, kvalitātes klase, pelnu saturs u. c.) un izvēlieties preci ar ražotāja garantētu kvalitāti (granulām A1, A2 vai B klasi); vienmēr pievērsiet uzmanību norādītajām mērvienībām (sters, kubikmetrs, berkubs, palete); izvēlēties iespēju maksāt pēc pasūtījuma saņemšanas; pārbaudiet uzņēmuma informāciju un darbības veidus, pievēršot uzmanību, vai saskan nosaukums un reģistrācijas numurs.