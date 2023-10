Norvēģijas seismoloģijas institūts NORSAR naktī uz svētdienu fiksējis “iespējamu sprādzienu” Baltijas jūrā starp Somiju un Igauniju, kur vēlāk tika konstatēta noplūde no gāzes cauruļvada “Balticconnector”, otrdien paziņoja institūts.

“NORSAR 2023.gada 8.oktobrī plkst.1.20 (plkst.22.20 pēc Griničas laika) Baltijas jūras Somijas piekrastē konstatēja iespējamu sprādzienu,” neatkarīgais institūts raksta savā tīmekļa vietnē.

Tiesa, gan Igaunijas, gan Somijas seismologi apliecinājuši, ka pēdējā laikā nav reģistrēta seismoloģiskā aktivitāte, kas atbilstu eksplozijai, kuras rezultātā varētu rasties būtisks cauruļvada bojājums.

Norwegian independent seismic monitoring foundation NORSAR:

“NORSAR have detected a probable explosion along the Finnish coast of the Baltic Sea at 01:20 (local time in Finland) on 8th October 2023. This explosion was detected using stations in Finland.” pic.twitter.com/OzvjVkYV1k

— Thord Are Iversen (@The_Lookout_N) October 10, 2023