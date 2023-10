Somijas robežsardzes sniegtajā attēlā redzams, kā Somijas robežsardzes jūras patruļkuģis Turva apsargāja jūru 2023. gada 10. oktobrī netālu no vietas, kur Somu līcī ir konstatēts bojātais “Balticconnector” gāzes vads. Foto: REUTERS/SCANPIX

Somijas prezidents: Iespējams, gāzesvada un telekomunikāciju kabeļa bojājumi ir ārējas darbības rezultāts







Saskaņā ar līdz šim pieejamo informāciju bojājums Somiju un Igauniju savienojošajā gāzesvadā “Balticconnector” nevarēja rasties tā normālas darbības rezultātā vai normāla spiediena krituma dēļ, otrdien paziņoja Somijas premjerministrs Peteri Orpo.

Somijas robežsardze un Somu līča krasta apsardze ir identificējušas noplūdes vietu: tā atrodas Somijas teritorijā.

Orpo sacīja, ka gāzes piegāde Somijā joprojām ir stabila. “Mēs nerunājam par bojājumiem, kas varētu traucēt mūsu gāzes transporta sistēmas darbību,” norādīja premjerministrs.

Somijas prezidents Sauli Nīniste paziņoja, ka noplūdi, iespējams, izraisījis “ārējs” elements.

“Iespējams, ka gan gāzesvada, gan telekomunikāciju kabeļa bojājumi ir ārējas darbības rezultāts,” pavēstīja Nīniste.

Viņš nesniedza sīkāku informāciju.

Nīniste sacīja, ka bojājumu cēlonis vēl nav skaidrs un abas valstis sadarbojas notiekošajā izmeklēšanā.

BREAKING: “The size of the damage to the gas pipeline is so large that it is clear what it stems from a deliberate act.” Statement at the Finnish press conference on the attack against the Balticconnector pipeline pic.twitter.com/zKcRjTDeNr — Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2023

Nīniste paziņoja, ka ir sazinājies ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu un NATO ir gatava palīdzēt izmeklēšanā.

“NATO apmainās ar informāciju un ir gatava atbalstīt iesaistītos sabiedrotos,” pavēstīja Stoltenbergs.

Somijas Nacionālā izmeklēšanas biroja izmeklēšanas nodaļas vadītājs Timo Kilpelainens paziņoja, ka nav “nekādu pazīmju, kas liecinātu, ka šajā aktā būtu izmantotas sprāgstvielas”.

Somijas robežsardzes priekšnieka vietnieks Marku Hasinens sacīja, ka cauruļvadam ir ievērojami bojājumi, kurus, šķiet, ir radījis kāds ārējs spēks.

Arī telekomunikāciju operators Elisa otrdien apstiprināja, ka nedēļas nogalē radušies traucējumi, ko izraisīja “kabeļa pārrāvums”.

“Pārrāvums neietekmē “Elisa” pakalpojumus, jo tas ir rezerves savienojums,” teikts operatora paziņojumā.

Igaunijas pārvades sistēmu operators “Elering” un Somijas sistēmas operators “Gasgrid Finland” slēdza “Balticconnector” naktī uz svētdienu, jo tika novērota spiediena krišanās cauruļvadā, kas liecina par iespējamu gāzes noplūdi. Saskaņā ar aplēsēm gāzesvada darbība ir apturēta uz vairākiem mēnešiem.

“Balticconnector” starp Paldiskiem un Inko ir 77 kilometru garš. Ekspluatācijā to nodeva 2020.gada sākumā. Tā kā cauruļvads stiepjas cauri visam Somu līcim, intensīvā kuģu satiksme apgrūtina iespējamās noplūdes cēloņa izmeklēšanu, norādīja robežsardze.

BREAKING: Finland’s PM Petteri Orpo says damages to the underwater gas pipeline with Estonia balticconnector “couldn’t have happened naturally” The damaged underwater communications cable was most likely hit in Estonia’s Exclusive Economic Zone 🇫🇮 and 🇪🇪are NATO member states pic.twitter.com/trbtCf7xHN — Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2023

BREAKING: Finland’s President Sauli Niinistö says the damages done to both the balticconnector gas pipeline and a communication cable connecting Finland with Estonia are “the result of external activity” Finland is a NATO member state pic.twitter.com/mnYydb4sj4 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2023

Saistībā ar incidentu gāzesvadā “Balticconnector” Lietuvā pastiprināta modrība svarīgos objektos

Lietuvā pastiprināta modrība stratēģiski svarīgos objektos saistībā ar incidentu Somiju un Igauniju savienojošajā gāzesvadā “Balticconnector”, otrdien pavēstīja Lietuvas Nacionālais krīžu vadības centrs.

“Vēlamies informēt, ka esam saņēmuši informāciju no starptautiskajiem partneriem un ir paaugstināts modrības līmenis stratēģiski svarīgos objektos,” teikts centra paziņojumā.

Tajā piebilsts, ka trešdien tiek sasaukta Apvienotās draudu novēršanas un krīžu vadības grupas sanāksme, kurā tiks uzklausīta dienestu sagatavotā papildu informācija un uz tās pamata pieņemti papildu lēmumi.

Iekšlietu ministrs: Pagaidām nav informācijas par nepieciešamību pastiprināt kritiskās infrastruktūras drošību

Latvijas drošības dienesti ir saziņā ar kaimiņvalstu kolēģiem saistībā ar incidentu gāzesvadā “Balticconnector”, tomēr patlaban nav informācijas par nepieciešamību pastiprināt drošību kritiskās infrastruktūras objektos, aģentūrai LETA sacīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).

Ministrs atgādināja, ka bojājumu cēloni izmeklē Somija un Igaunija. Ministrs patlaban no Valsts drošības dienesta nav saņēmis informāciju par nepieciešamību nekavējoties veikt preventīvas drošības darbības kritiskās infrastruktūras objektos.

Politiķis atgādināja, ka lielākie kritiskās infrastruktūras objekti ikdienā tiek apsargāti, īpaši tie, kuri atrodas uz sauszemes.

Siliņa sola Latvijas palīdzību Igaunijai un Somijai saistībā ar “Balticconnector” bojājumu

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) sola Latvijas palīdzību Igaunijai un Somijai nepieciešamības gadījumā saistībā ar zemūdens gāzesvada “Balticconnector” bojājumu.

Vienlaikus Siliņa akcentē, ka Inčukalna gāzes krātuve ir gandrīz pilna, sasniedzot 21,5 teravatstundas (TWh), un gatava nodrošināt piegādes drošību Baltijas reģionā.

Rinkēvičs pauž bažas, ka Igauniju un Somiju savienojošais gāzesvads bojāts ārēju aktivitāšu rezultātā

Satraucošas ir ziņas, ka Igauniju un Somiju savienojošais gāzesvads “Balticconnector” bojāts ārēju aktivitāšu rezultātā, tviterī pauž Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs.

Politiķis atzīmē, ka tiek gaidīti izmeklējumu rezultāti, un pauž solidaritāti ar Igauniju un Somiju.

Very concerned about reports that the damage to the gas pipeline and the data cable between Finland and Estonia is caused by external activity. Looking forward to the results of the investigation. I express our solidarity and support to 🇫🇮 and 🇪🇪 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 10, 2023

BREAKING: Finland sends the Navy Mine countermeasures vessel MHC Purunpää & Border Guard offshore patrol vessel Turva to the site of the sabotaged gas pipeline “balticconnector” Finland’s national broadcaster YLE says its sources are certain that the leak “is not accidental” pic.twitter.com/Y7qmFHLS0u — Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2023

Several days ago, Finland and Estonia reported that the undersea Balticconnector gas pipeline running between the two countries across the Baltic Sea was temporarily taken out of service due to a suspected leak. Today, Finland’s PM Petteri Orpo stated that damages to the… pic.twitter.com/cWCMXJT07z — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 10, 2023

Jau ziņots, ka Somiju un Igauniju savienojošais zemūdens gāzesvads 8.oktobrī tika slēgts, jo tajā konstatēts neierasts spiediena kritums, ko varētu būt izraisījusi gāzes noplūde, paziņojis Somijas gāzes sistēmu operators “Gasgrid” un Igaunijas operators “Elering”.

“Gasgrid” paziņoja, ka cēlonis vēl nav zināms, taču gāzes piegādes pagaidām ir stabilas. 77 kilometrs garais gāzesvads “Balticconnector”, kas tika atklāts pirms vairāk nekā trim gadiem, pāri Somu jūras līcim savieno Paldisku un Inko termināļus.

Spiediena kritumu gāzesvadā svētdien, 8.oktobrī īsi pirms plkst.2 pēc vietējā laika (plkst.1 pēc Latvijas laika) reģistrēja Somijas uzņēmums “Gasgrid” un Igaunijas gāzes pārvades sistēmas operators “Elering”, paziņoja Somijas uzņēmums.